El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, instruyó ampliar y reforzar los trabajos de bacheo y repavimentación en puntos prioritarios de Toluca, ante los daños ocasionados a la carpeta asfáltica por las lluvias atípicas registradas durante las últimas semanas.

Toluca refuerza programa de repavimentación. (cortesía)

Como parte de esta estrategia emergente, se intervendrán 4 mil 821 metros lineales en nueve vialidades del Centro Histórico de Toluca y corredores primarios que conectan con las principales vías de comunicación de la ciudad, entre ellas Morelos y Juárez, así como algunos tramos de Isidro Fabela y Paseo Tollocan.

Aunque estos últimos corresponden a vialidades de jurisdicción estatal, el Gobierno local sumará esfuerzos para atender los puntos con mayor deterioro, con el objetivo de recuperar las condiciones de circulación, fortalecer la seguridad vial y contribuir a una movilidad más eficiente para las familias toluqueñas.

Toluca refuerza programa de repavimentación. (cortesía)

¿Qué calles están contempladas para ser intervenidas en Toluca?

Las calles contempladas en esta etapa son Leona Vicario, Felipe Villanueva, Aurelio Venegas, Melchor Ocampo, Rinconada de Pino Suárez, Sor Juana Inés de la Cruz e Ignacio López Rayón, además de la segunda etapa de Isabel la Católica.

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno destacó que estas acciones forman parte de la respuesta de su administración ante las afectaciones generadas por las precipitaciones y permitirán mejorar la movilidad cotidiana en corredores estratégicos que articulan al Centro Histórico con las principales vialidades de la ciudad y, a su vez, con municipios de la región.

Con esta ampliación, el Ayuntamiento mantiene el despliegue de sus cuadrillas para atender de manera prioritaria los puntos que presentan mayor deterioro y avanzar en la recuperación de vialidades.