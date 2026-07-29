Ricardo Moreno dio inicio a las obras de pavimentación con carpeta asfáltica del Camino al Refugio, en Santiago Tlacotepec, una obra que pondrá fin a 11 años de espera y mejorará la movilidad de miles de habitantes al fortalecer la conexión con Capultitlán, San Juan Tilapa y Cacalomacán.

Acompañado por vecinas y vecinos, el presidente municipal destacó que esta rehabilitación responde a una demanda histórica de la comunidad e incluye la reconstrucción integral de la vialidad, con trabajos en la base y subbase que garantizarán una mayor resistencia y durabilidad del camino.

Después de 11 años, inicia la pavimentación del Camino al Refugio en Toluca. (cortesía)

Pavimentación del Camino al Refugio beneficiará a más de 19 mil habitantes de Toluca

Durante el arranque de la obra, Ricardo Moreno pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias temporales que ocasionarán los trabajos durante los próximos tres meses, al señalar que se trata de una intervención de gran alcance que traerá beneficios permanentes para la zona.

La obra contempla la rehabilitación de 1,129 metros lineales, en una superficie de 8 mil 591 metros cuadrados, y favorecerá directamente a más de 19 mil 425 habitantes de las colonias Santa María y El Refugio.

Los trabajos incluyen la colocación de carpeta asfáltica, base hidráulica, construcción de guarniciones y banquetas, instalación de alumbrado público con nuevos postes y luminarias, además de la renivelación de pozos de visita y balizamiento, con el objetivo de mejorar la seguridad y la conectividad en esta importante vialidad de Toluca.