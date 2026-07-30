Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, llamó a la comunidad motociclista a cumplir con el uso obligatorio de cascos certificados, una medida que busca proteger la integridad de conductores y acompañantes, así como reducir los accidentes viales en la capital mexiquense.

La estrategia forma parte de la campaña “Cascos que cuentan historias”, impulsada por el Gobierno de Toluca en coordinación con el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para fomentar una movilidad más segura y el cumplimiento de la normativa vigente.

Ricardo Moreno exhorta a motociclistas de Toluca a portar cascos certificados para evitar multas

Las autoridades recordaron que en el Estado de México ya no es suficiente utilizar cualquier tipo de casco, ya que tanto el conductor como su acompañante deben portar un casco certificado.

El incumplimiento de esta disposición puede derivar en multas de entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a mil 173 y hasta 2 mil 346 pesos, además de la inmovilización de la motocicleta.

Para cumplir con la normativa, el casco debe apegarse a la NOM-206-SCFI/SSA2-2018, contar con certificación DOT, ECE o NOM, ajustarse correctamente a la cabeza, mantenerse en buen estado y tener una vida útil menor a cinco años.

Ricardo Moreno impulsa campaña de cascos certificados para motociclistas en Toluca. (cortesía)

Ricardo Moreno destaca que el casco certificado reduce el riesgo de lesiones graves

El Gobierno municipal explicó que este llamado responde al crecimiento del uso de la motocicleta como medio de transporte, lo que también ha provocado un incremento en los accidentes de tránsito.

De acuerdo con las estadísticas, las personas de 15 a 29 años concentran más de la mitad de los casos de lesiones graves en motocicleta, mientras que una cuarta parte de las víctimas presenta traumatismos severos en la cabeza, con hospitalizaciones que pueden extenderse desde una semana hasta seis meses e, incluso, derivar en incapacidades permanentes o parciales.

Ante este panorama, Ricardo Moreno exhortó a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la importancia de utilizar un casco certificado, ya que este equipo de protección puede reducir hasta en 72% el riesgo y la gravedad de lesiones en la cabeza, además de disminuir hasta en 39% la probabilidad de fallecer en caso de un accidente.