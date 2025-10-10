Ricardo Moreno, alcalde de Toluca para el periodo 2024-2027, ha construido una sólida carrera política en el Estado de México, destacando tanto por su participación en el Legislativo como por su liderazgo en la administración municipal.

¿Quién es Ricardo Moreno?

Ricardo Moreno asumió el cargo de alcalde de Toluca el 2 de junio de 2024, convirtiéndose en el presidente municipal para el periodo 2024-2027.

Ha desempeñado diversos roles políticos, destacando como dirigente del PRD y como diputado local, donde fungió como coordinador del grupo parlamentario del PRD. También se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Toluca de 2019 a 2020.

¿Qué edad tiene Ricardo Moreno?

Ricardo Moreno nació el 2 de junio de 1969 en El Oro, Estado de México, por lo que actualmente tiene 56 años de edad.

¿Ricardo Moreno tiene esposa?

Ricardo Moreno está casado con la Mtra. Rocío Pesqueros, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF Toluca. La pareja ha asistido a eventos oficiales, como el Grito de Independencia encabezado por la gobernadora Delfina Gómez.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Moreno?

Nacido a inicios de junio, Ricardo Moreno es del signo Géminis, caracterizado por su versatilidad, agilidad mental y habilidades comunicativas.

¿Ricardo Moreno tiene hijos?

Ricardo Moreno es padre de dos hijos: una hija de 18 años y un hijo de 16 años, quienes muestran interés por la ingeniería y el cine, según ha comentado el mandatario.

¿Qué estudió Ricardo Moreno?

Ricardo Moreno estudió Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México. Se especializó en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca. Además, cursó una maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana y ha realizado diversos estudios en Derechos Humanos y Derecho Parlamentario.

¿En qué ha trabajado Ricardo Moreno?

Ricardo Moreno cuenta con una amplia trayectoria política que incluye: