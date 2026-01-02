Tras el sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero, autoridades de Ecatepec dieron a conocer que no se registraron daños significativos, por lo que se reporta saldo blanco, de acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos, Jesús Clara González.

Protección Civil y Bomberos realizan recorridos preventivos en Ecatepec

Cerca de 70 elementos de Protección Civil y Bomberos implementaron el Protocolo de Actuación ante Sismos y realizaron recorridos por todo el territorio municipal.

Ecatepec reportó saldo blanco tras el sismo de 6.5 con epicentro en Guerrero (Cortesía)

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec señaló que agrupamientos especiales y FT Marina realizaron recorridos en los 27 sectores y 230 cuadrantes del municipio.

Sin embargo, la Policía Metropolitana registró que en la colonia Industrial Cerro Gordo fue atendido un ciudadano que sufrió una caída de su bicicleta derivada del movimiento telúrico.

Finalmente, Jesús Clara explicó que elementos de seguridad brindaron auxilio a dos personas que sufrieron una crisis nerviosa. Y tras los recorridos en el municipio, se registró saldo blanco.