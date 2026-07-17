Tras la detención de Ernesto Ruffo, se compartió el video de su captura y traslado a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con lo dado a conocer, el exgobernador de Baja California fue detenido en su casa, captura que lo tomó por sorpresa, ya que negó tener un proceso en su contra.

Esto fue reiterado por un colaborador de Ernesto Ruffo, quien adelantó que los hijos del exgobernador ya están en proceso de emprender su defensa legal.

Video de la captura de Ernesto Ruffo en Baja California

En redes sociales circula ya el video de la captura de Ernesto Ruffo por los delitos de huachicol y delincuencia organizada, por lo cual fue trasladado a la FGR en Baja California.

El video muestra al exgobernador ser llevado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras descender de un vehículo de la Policía Federal.

El momento de la detención de Ernesto Ruffo no ha sido compartido en video; sin embargo, tal como se observa en su llegada a la FGR de Tijuana, hubo una intensa movilización.

Ernesto Ruffo alcanzó a sonreír a las cámaras de los medios presentes en las inmediaciones y portaba una camisa verde y pantalones de mezclilla, aunque no rindió declaraciones.

Hasta el momento, se desconoce si Ernesto Ruffo será trasladado a la FGR de Ciudad de México o el centro en el que se encuentra.

🔥 Exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido en Ensenada y trasladado a la FGR en #Tijuana por delincuencia organizada y huachicol fiscal. Queda a disposición federal. pic.twitter.com/Z7LiOmYddM — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 16, 2026

Detención habría tomado por sorpresa a Ernesto Ruffo; estaría tranquilo, afirman

Trascendió que la detención de Ernesto Ruffo habría tomado por sorpresa al exgobernador, ya que desconocía que tuviera una orden de aprehensión, bajo afirmación de no haber motivos.

Dicha versión fue respaldada por su colaborador Lamberto Astorga, a quien Ernesto Ruffo le informó su detención, ya que le habría solicitado un medicamento.

Pese a esto, aseguró que Ernesto Ruffo estaría tranquilo, ya que tampoco se estuvo escondiendo pese a señalamientos, sólo trasladándose entre Ensenada y Tijuana.