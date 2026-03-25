Hoy 25 de marzo de 2026 se suscitó una explosión en una gasera de Chalco, Estado de México, que dejó a un herido y estructuras aledañas dañadas por el impacto.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto con autoridades de Chalco acudieron al lugar para sofocar el incendio.

Gasera explota en Chalco; hay un herido, casas y locales comerciales dañados

Una gasera localizada en Chalco en el Estado de México, explotó alrededor de las 5:10 de las mañana, informó la Protección Civil del Estado de México.

A través de redes sociales se difundieron imágenes del hecho que surgió en la gasera con razón social Energéticos Chalco con venta de gas LP en la esquina de Av. Aquiles Serdán y Tierra y Libertad, en Chalco.

Según testimonios de vecinos, se sintió la explosión que cimbró en casas aledañas, para luego iniciar el incendio que presuntamente fue por una fuga de gas.

Asimismo, señalan que pese a que la gasera tiene al menos 10 años en esa ubicación en Chalco, nunca habían percibido fuerte olor a gas, aunque sí tenían la incertidumbre de una accidente en algún momento.

En información preliminar Protección Civil del Estado de México informó que resultó una persona herida que fue al hospital trasladada por sus propios medios.

Asimismo, se habla de tres locales comerciales dañados por la explosión, dos viviendas con daños y un deportivo que tuvo fracturas en ventanales.

Explosión en gasera de Chalco, Estado de México. (Especial)

Explosión en gasera de Chalco, Estado de México. (Especial)

Locatario afectado por la explosión de gasera en Chalco, espera que el seguro pague los daños

La explosión de la gasera en Chalco dejó tres locales comerciales con daños, siendo que uno de los afectados expresó a Telediario la esperanza de que el seguro cubra los estragos provocados.

A minutos de que el incendio sofocado, el locatario expresó desconocimiento sobre la existencia de un seguro por la gasera de Chalco, pero esperaba que así fuera para que le cubrieran los daños en su negocio.

Incluso el locatario explicó que en cuanto se enteró del incendio fue al lugar para ver si podía rescatar “algo” de su local, pero de no ser así era consciente que todo se iría “a la basura”.

Hasta el momento, autoridades del gobierno de Chalco ni CNPC de SSPC o Protección Civil, han informado el origen de la explosión en la gasera.