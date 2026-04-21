La Secretaría de Gobernación informó que se desplegó un operativo coordinado con autoridades del Estado de México tras los hechos registrados en la Teotihuacán, con el objetivo de brindar atención inmediata a las personas afectadas.

Autoridades reportan saldo de lesionados y hospitalizados tras incidente en Teotihuacán

De acuerdo con reportes del IMSS Bienestar, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Cultura, se registraron 13 personas lesionadas, de las cuales ocho permanecen hospitalizadas.

Tres de ellas reciben atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar en Ixtapaluca, otras tres en el Hospital de Axapusco, en el Estado de México, y dos más en el hospital ABC de la Ciudad de México.

Además, cinco personas fueron atendidas en hospitales privados y posteriormente dadas de alta.

Confirman dos fallecimientos en Teotihuacán y activan atención a víctimas

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas, una mujer de nacionalidad canadiense y el agresor.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mantiene presencia en hospitales para dar seguimiento a las necesidades de las víctimas y sus familias, mientras que el Gobierno de México estableció contacto con familiares tanto en el país como en el extranjero, así como con representaciones diplomáticas, para brindar acompañamiento.