La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó tener alguna responsabilidad por el tigre que se escapó en el poblado de Tepetlaoxtoc, en el Estado de México.

En un comunicado, la dependencia federal aseguró que el animal era responsabilidad de Animal Experience México, un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su hábitat natural (PIMVS).

“Se trata de instalaciones registradas por personas físicas o morales, públicas o privadas, para la reproducción controlada de vida silvestre y su aprovechamiento, cuyo funcionamiento es responsabilidad del titular del registro”. Semarnat

Por ahora, el animal sigue libre, mientras que Animal Experience México, que tenía a “Kenzo” desde 2024, ha eliminado algunas redes sociales en medio de la polémica.

Semarnat niega responsabilidad por tigre que escapó en Tepetlaoxtoc

Animal Experience México tenía desde 2024 a tigre que se escapó en Tepetlaoxtoc

En su comunicado, Semarnat también dijo que el artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre establece que los PIMVS están obligados a realizar el manejo de ejemplares exóticos solo en condiciones de confinamiento.

En este caso, al tratarse de un tigre de bengala, Animal Experience México debía mantener al ejemplar en cautiverio, garantizando la seguridad de la sociedad civil y un trato digno y respetuoso.

Se sabe que Animal Experience México ha tenido en su posesión, desde 2024, al tigre de bengala llamado “Kenzo”.

En redes se presentaban como un “centro de conservación y protección de vida silvestre”. Parte de las actividades de este centro incluyen:

Manejo y entrenamiento de aves rapaces

Exhibición y resguardo de animales silvestres

Interacción controlada con fauna en instalaciones privadas

Kenzo de Animal Experience México ( Animal Experience México )

Tigre de bengala sigue libre en Tepetlaoxtoc

De acuerdo con reportes, el avistamiento de un tigre de bengala en Tepetlaoxtoc, en el Estado de México, se registró el pasado 27 de junio, lo que provocó labores de búsqueda en la zona.

Protección Civil del Estado de México, Profepa y Representación de Protección Ambiental se han sumado a los trabajos para localizar al animal, sin que hasta ahora se tengan resultados.