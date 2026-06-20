Colectivo “100 Periodistas por el Estado de México” acusan a Nancy Nápoles de criminalizar la libertad de expresión, ya que la alcaldesa de Tenancingo los denunció.

Mediante un comunicado, los periodistas acusan que Nancy Nápoles presentó cuatro denuncias por violencia digital y presuntamente revictimizarla en mayo de 2026, contra:

Ángel Ávila Camacho

Alejandro López Vázquez

Arturo Escobar Sánchez

Ramón Castañeda Mondragón

Esto tras mencionar el supuesto secuestro del que fue víctima el 31 de mayo, que ahora se señala como simulado, aunado a noticias sobre su administración en Tenancingo.

Nancy Nápoles es señalada de denunciar periodistas (Nancy Nápoles / Facbook)

Periodistas del Estado de México denuncian criminalización en Tenancingo por Nancy Nápoles

El grupo 100 Periodistas del Estado de México exigió a Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, no criminalizar la libertad de expresión ante las denuncias que presentó.

De acuerdo con lo señalado, desde el 26 de mayo, Nancy Nápoles presentó una denuncia contra cuatro periodistas por violencia digital y ataques reiterados, con insultos y hostigamiento.

Esto era cada que los periodistas, en su labor informativa, mencionaban las acciones de Nancy Nápoles como servidora pública, por lo que fueron citados a declarar.

Los periodistas se presentaron ante el Ministerio Público, en donde se les informó que Nancy Nápoles solicitó 125 mil pesos de reparación del daño por cada uno, 500 mil en total.

A esto se sumó que tras compartir que fue “víctima” de un secuestro, Nancy Nápoles acusó a los periodistas del Estado de México de revictimizarla.

Periodistas piden intervención de autoridades contra criminalización de Nancy Nápoles

Los periodistas pidieron a las autoridades del Estado de México y Fiscalía General de Justicia no permitir la criminalización de la libertad de expresión en Tenancingo.

Afirman que su labor periodística no se centró en Nancy Nápoles, sino en su trabajo frente al ayuntamiento de Tenancingo, como temas de obras públicas.

Los periodistas añaden que Nancy Nápoles también ha atentado contra la libertad de los ciudadanos , ya que prohibiría comentar en redes sociales sobre su desempeño.

Por lo cual, piden a las autoridades del Estado de México garantías de libertad de expresión y de prensa en Tenancingo, ante la negativa de Nancy Nápoles.