Alejandro Armenta anunció que Puebla será sede por segunda ocasión del Tianguis Turístico México, el encuentro de negocios más importante de la industria turística del país, que se llevará a cabo del 9 al 12 de marzo de 2027 en su edición número 51.

Durante una rueda de prensa realizada en Casa Puebla, en la Ciudad de México, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que la entidad obtuvo la sede tras superar el proceso de evaluación encabezado por las cámaras nacionales del sector.

Tianguis Turístico 2027 en Puebla buscará romper récord de compradores y citas de negocio

Josefina Rodríguez Zamora explicó que la edición 2027 tiene como objetivo superar los resultados obtenidos en el encuentro más reciente, que reunió a 33 países, más de mil 490 compradores de Estados Unidos y Canadá, cerca de 3 mil 980 expositores y más de 70 mil citas de negocio.

Además, adelantó que por primera vez participarán compradores provenientes de China, Corea, Japón y Europa, ampliando la presencia de mercados internacionales más allá de los emisores tradicionales.

La secretaria de Turismo estatal, Carla López Malo, agregó que cada entidad contará con un Pabellón de Experiencias Comunitarias, el cual complementará las más de 300 experiencias turísticas del país.

También destacó la iniciativa Ventana México, un espacio dedicado a artesanas y cocineras tradicionales que se realizará del 12 al 14 de marzo en Cholula, con acceso gratuito para las 32 entidades participantes.

Tianguis Turístico 2027 regresa a Puebla; prevén derrama de mil 50 mdp. (Cortesía)

Alejandro Armenta prevé derrama superior a mil 50 mdp por el Tianguis Turístico

El gobernador Alejandro Armenta destacó que la designación de Puebla como sede representa un respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al desarrollo turístico de la entidad.

Asimismo, subrayó que el Tianguis Turístico México 2027 generará una derrama económica estimada en más de mil 50 millones de pesos durante la semana del evento, además de un incremento cercano al 5 por ciento en la llegada de visitantes.

Como parte del panorama turístico estatal, se informó que entre enero y mayo de 2026 Puebla recibió 8.5 millones de visitantes, un aumento de 1.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese lapso registró una derrama económica de 10 mil 162 millones de pesos, una ocupación hotelera del 59 por ciento y el arribo de 270 mil 572 pasajeros a su aeropuerto, cifra 14.7 por ciento superior a la de 2025. Además, la entidad ascendió del quinto al cuarto lugar nacional en captación de turismo internacional.

Actualmente, Puebla cuenta con 31 mil 987 habitaciones hoteleras, 12 Pueblos Mágicos, rutas turísticas del mezcal, chile en nogada, café y turismo religioso, así como 320 experiencias turísticas distribuidas en 91 municipios, de las cuales 58 forman parte de la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias.

Con esta designación, el Gobierno de Puebla reafirmó su apuesta por impulsar un modelo de turismo comunitario y de desarrollo económico, en coordinación con el Gobierno de México.