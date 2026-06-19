Morena informó sobre la solicitud de Ariadna Montiel para iniciar el proceso de sanción contra Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo acusada de simular su secuestro y desfalcar al ayuntamiento.

“La Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la CNHJ iniciar procedimiento de suspensión de derechos partidarios contra presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco”. CEN de Morena

Aunque hasta el momento Ariadna Montiel no se ha pronunciado sobre las acusaciones contra la integrante de Morena, fue el partido quien dio a conocer mediante a comunicado la decisión en su contra por violentar sus principios.

Nancy Nápoles no ha dado respuesta al proceso que inició Morena por la acusación de autosecuestro, sin embargo, ya respondió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y negó señalamientos.

Ariadna Montiel solicita a Morena iniciar proceso contra Nancy Nápoles tras acusaciones de autosecuestro

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena dio a conocer que por solicitud de Ariadna Montiel, se iniciará un proceso de suspensión de derechos partidarios en contra de Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo.

Morena inicia proceso sancionador contra Nancy Nápoles por autosecuestro (Captura de pantalla)

Acorde con lo escrito, la solicitud fue presentada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, como parte del proceso sancionador ordinario, para establecer dicha medida cautelar.

Esto derivado de las acusaciones por autosecuestro y desfalco millonario del ayuntamiento de Tenancingo, el cual contraviene los principios de Morena establecidos en sus estatutos, así como los compromisos éticos del partido.

Por lo que y conforme con los estatutos, respetando la presunción de inocencia de Nancy Nápoles, la comisión de Morena valorará la procedencia de dichas medidas cautelares así como las acciones que deriven del proceso.

Morena señala que será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia quienes llevarán a cabo dicho proceso y darán una resolución sobre Nancy Nápoles, que se repite, no ha dado a conocer su postura ante este proceso partidario.

Morenista se solidariza con Nancy Nápoles pese acusaciones de la Fiscalía del Estado de México

Morena también destacó que no tolerarán conductas que contravengan los principios que dieron origen al movimiento, por lo que su compromiso es la legalidad y ética pública, como las acusaciones hacia Nancy Nápoles.

Pese al posicionamiento del partido y el inicio de un proceso de vinculación iniciado por la Fiscalía del Estado de México, el senador de Morena, Higinio Martínez expresó su apoyo a la alcaldesa de Tenancingo.

Mediante sus redes sociales, Higinio Martínez compartió el video que publicó Nancy Nápoles en respuesta y afirmó que se solidariza con la edil, esperando que todo se esclarezca.