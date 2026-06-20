Caso Nancy Nápoles llega a medios internacionales por presunto autosecuestro

El caso Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, ha llegado ya hasta medios internacionales, quienes han hecho eco de la noticia debido a su presunto autosecuestro.

Y es que medios como CBS News han difundido el caso Nancy Nápoles, pues para su rescate se habrían utilizado dos millones de dólares (casi 35 millones de pesos) provenientes del erario público.

Caso Nancy Nápoles hace eco internacional por su presunto autosecuestro

El caso Nancy Nápoles alcanzó ya la controversia internacional tras revelarse una presunta trama en donde habría simulado su secuestro, para encubrir una presunta malversación de fondos públicos.

Medios como CBS News, Daily Best, Straist Times, entre otros, han abordado el tema, dado que la cantidad defraudada alcanzaría los dos millones de dólares.

Según indican, las autoridades sostienen que la alcaldesa de Tenancingo orquestó su propia captura para sustraer cerca de 35 millones de pesos de las arcas gubernamentales bajo la fachada de su rescate.

Caso Nancy Nápoles hace eco internacional por su presunto autosecuestro (Facebook Nancy Nápoles Pacheco)

Este caso ha tomado relevancia internacional por involucrar a una integrante de Morena, partido gobernante en México actualmente.

De acuerdo con la fiscalía, el incidente fue una estrategia para justificar un faltante de 40 millones de pesos en el presupuesto local, malversados por Nancy Nápoles.

Mientras la alcaldesa alega en redes sociales que las acusaciones tienen un trasfondo político, la evidencia recopilada sugiere una operación familiar que se llevó a cabo de manera coordinada.

Actualmente, el proceso legal avanza en medio de una fuerte presión por la transparencia en el manejo de los recursos del erario público, además de que Morena confirmó una investigación contra Nancy Nápoles y la suspensión de sus derechos políticos.