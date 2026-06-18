La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) inició proceso penal contra Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo; acusa simular su secuestro para esconder desfalco millonario.

“Estos sujetos habrían simulado el secuestro de la alcaldesa (Nancy Nápoles) para obtener un pago de 40 mdp a cambio de la ‘libertad de la víctima’”. Fiscalía General de Justicia del Edomex

Mediante comunicado, la Fiscalía del Edomex dio a conocer en el supuesto secuestro de la alcaldesa afuera de su domicilio, el pasado 31 de mayo.

La alcaldesa de Tenancingo enfrentará una audiencia de imputación por simular su secuestro el próximo 9 de julio, aunado a que hay tres detenciones por su participación en el delito:

Karla Valeria

Víctor Manuel

Cristian

Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, es acusada de simular su secuestro para cubrir desfalco

La Fiscalía del Edomex informó que solicitó una audiencia de formulación de imputación en contra de Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, por simular su secuestro para cubrir un desfalco millonario.

Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo es acusada de simular su secuestro (Fiscalía del Edomex)

Acorde con la Fiscalía del Edomex, se descubrió la intención de que secuestradores pidieran 40 millones de pesos y así justificara un desfalco realizado al ayuntamiento de Tenancingo, es decir, buscaba cubrir el dinero faltante.

Fue el cuñado de la alcaldesa, Oscar N quien habría contactado a uno de los tres presuntos secuestradores, con un pago de 500 mil pesos que daría el esposo de Nancy Nápoles, José Roberto.

La Fiscalía del Estado de México descubrió que la planeación tuvo lugar desde febrero por parte de los familiares de Nancy Nápoles, y desde abril a junio realizaron 136 llamadas con los secuestradores.

Mediante un video compartido en redes sociales tras el supuesto secuestro, Nancy Nápoles había pedido que no se hiciera caso a ninguna otra versión sobre el delito que no fuera la de ella.

Fiscalía del Edomex revela qué pasó en supuesto secuestro de la alcaldesa de Tenancingo

Aunado a las vinculaciones, la Fiscalía Edomex también reveló lo que verdaderamente pasó el 31 de mayo, ya que tras revisar las cámaras de seguridad se contradijo la versión de la alcaldesa de Tenancingo sobre su secuestro.

Nancy Nápoles señaló que uno de sus captores le dio su teléfono para pedir la suma de 40 millones de pesos, con la instrucción de que no llamara a las autoridades, sin embargo, fueron testigos quienes denunciaron.

La alcaldesa de Tenancingo incluso había dado instrucciones para evitar las cámaras de seguridad, sin embargo, su plan se frustró por el aviso a las autoridades, por lo que fingió “que se escapó de sus captores”.