La Agencia Central de Inteligencia (CIA) del gobierno de Estados Unidos, se lanzó en contra de la cadena de noticias CNN, debido a un reporte sobre la muerte de El Payín.

“Esto es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles” Liz Lyons. Portavoz oficial de la CIA

Así lo sentenció la directora de Asuntos Públicos y portavoz oficial de la CIA, Liz Lyons, por medio de un mensaje en el que advirtió que la información publicada es falsa.

Incluso, al reprochar por el reporte falso sobre la supuesta participación de la CIA en el operativo en México, la vocera acusó que se pone en riesgo la vida de estadounidenses.

CIA se lanza contra CNN por información falsa sobre El Payín

La CIA se lanzó en contra de la CNN al desmentir un reporte que vinculaba a la agencia con la explosión en Tecámac, Estado de México, en la que murió Francisco Beltrán, alias El Payín.

Liz Lyons, portavoz oficial, difundió un mensaje en su cuenta de X en la que calificó la publicación como falsa y sensacionalista, además de que advirtió que ponía en riesgo la seguridad de ciudadanos estadounidenses.

CIA explota contra CNN (@CIASpox/X)

El reclamo de la vocera se centró en el reporte exclusivo de CNN en el que sugería que la CIA desplegó operaciones letales contra cárteles en México, incluyendo la muerte de El Payín cerca del AIFA.

La vocera enfatizó que la información difundida era una campaña de relaciones públicas a favor de los cárteles y rechazando cualquier vínculo institucional de la CIA con el hecho reportado por CNN.

Omar García Harfuch también desmintió participación de la CIA en muerte de El Payín

Previo al reclamo que lanzó la CIA en contra del reporte de CNN, mismo que desmintió, el gobierno de México también aclaró que no existió participación extranjera en la muerte de El Payín.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, señaló que las investigaciones confirmaron que la explosión en Tecámac fue un hecho local, sin intervención de agencias internacionales como la CIA.

Omar García Harfuch rechaza participación de la CIA en muerte de El Payín (Michelle Rojas)

Asimismo, el funcionario explicó que los peritajes realizados en el Estado de México descartaron cualquier operación encubierta, vinculando el caso únicamente a circunstancias internas relacionadas con la camioneta siniestrada.

La postura oficial del gobierno mexicano se difundió horas antes del mensaje de la CIA, reforzando la versión institucional que negó cualquier vínculo con la muerte de El Payín.