El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la apertura de nuevos planteles de nivel medio superior en Ixtapaluca y Chimalhuacán.

Estas obras forman parte de una estrategia nacional que incluye nuevas sedes en Nuevo León, Guanajuato y Jalisco para ampliar la cobertura educativa.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca acercar las aulas a las comunidades para combatir el abandono escolar. El objetivo central es generar 80 mil nuevos espacios durante el presente año y superar la meta de 200 mil lugares para el cierre de 2026.

Mario Delgado impulsa el modelo de Bachillerato Nacional en el Edomex

Durante la inauguración de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se detalló el plan de infraestructura. Para 2026, la entidad contará con 19 bachilleratos “Margarita Maza” y tres tecnológicos adicionales.

Esta expansión generará 10 mil nuevos lugares de estudio en territorio mexiquense, fortalecidos por un robusto sistema de apoyos económicos. Mario Delgado resaltó que el número de becarios en el estado llegará a los 2.5 millones de beneficiarios para el próximo año.

En compañía de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se anunció que los nuevos planteles ofrecerán carreras demandadas por la comunidad, como Enfermería General.

A su vez, señalaron que la actual administración prioriza la construcción de 20 bachilleratos y 52 ampliaciones anuales. Este esfuerzo busca garantizar que ningún joven se quede sin acceso a la educación, transformando antiguas secundarias y creando complejos tecnológicos de primer nivel.

Mario Delgado inaugura nuevos bachilleratos en Edoméx con Claudia Sheinbaum (Cortesía)

El liderazgo de las mujeres en la transformación educativa del país: Mario Delgado

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el titular de la SEP subrayó que las mujeres son protagonistas en el Sistema Educativo Nacional. Destacó que la mayoría de los docentes en escuelas públicas, así como la mayor parte de la matrícula y los beneficiarios de becas, pertenecen al sector femenino.

Delgado Carrillo mencionó que esta tendencia se refleja en la Universidad Rosario Castellanos y en los índices de titulación reciente, donde las mujeres lideran las cifras. Aseguró que esta realidad es parte de la transformación impulsada por la presidenta Sheinbaum, donde la igualdad se construye diariamente.

Como parte de la Jornada Nacional por la Paz, se realizaron lecturas colectivas en los nuevos planteles para fomentar entornos seguros. Las sedes de Ixtapaluca y Chimalhuacán, que representaron una inversión de 134 millones de pesos, cuentan con laboratorios y talleres especializados en Ciberseguridad e Inteligencia de Negocios.