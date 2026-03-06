Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, señaló que la SEP se encuentra trabajando en un nuevo libro de Historia de 4.° a 6.° grado de primaria, el cual incluirá a las mujeres, indígenas y afrodescendientes que fueron importantes en la creación de la nación.

En este libro, se encuentran trabajando historiadores e historiadoras del país, como:

María Elisa Velázquez Gutiérrez, directora de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia,

María Gabriela Iturralde Nieto, investigadora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM

Diana Irina Córdova Ramírez, investigadora de la UNAM

Lorenzo Meyer Cossío, historiador, analista político y profesor emérito de El Colegio de México

Doctor Felipe Ávila Espinosa, titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM)

Ana Rivera Carbó, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y profesora en la UNAM

Regina Tapia Chávez y Rosario Margarita Vázquez Montaño, investigadoras de El Colegio Mexiquense

Ana Lau Jaibén, investigadora de la UAM Unidad Xochimilco

Olivia Johana Gal Sanabent, investigadora de la UNAM

Rafael Barajas, ilustrador y cartonista

SEP inicia elaboración del nuevo libro de Historia para primaria

Durante el evento, el titular de la SEP señaló que este libro marca un precedente para la educación en México, pues aseguró que “nunca más habrá un libro de Historia sin mujeres”. Asimismo, destacó que este tipo de iniciativas impulsan la creación de una narrativa más incluyente que reconozca la participación de mujeres en la vida del país.

“Hoy dimos un gran paso en esa tarea junto a especialistas que, a través de sus investigaciones, contribuirán a dar vida a un nuevo libro de primaria en el que todas las niñas de México podrán encontrar en sus páginas, por fin, una historia que las incluya a ellas” Mario Delgado, titular de la SEP

Delgado Carrillo explicó que, además de las y los historiadores, se encuentran trabajando de la mano de maestras y maestros, quienes son una parte fundamental a la hora de elaboración de los Libros de Texto Gratuitos.

El libro Historia del Pueblo de México llegará a escuelas en 2026

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez explicó que la elaboración de estos libros contará de tres momentos:

Integración del contenido histórico del libro

Adaptación didáctica de ese contenido mediante la participación de maestras, maestros y estudiantes normalistas de Educación Primaria

Proceso de validación, durante el cual se revisará tanto el contenido histórico como la perspectiva didáctica

Noemí Juárez destacó que los libros se entregarán para el ciclo escolar 2026-2027. Mientras que la directora general de Materiales Educativos, Nadia López García, aseguró que este momento es histórico, donde podremos escuchar y ser testigos de la participación de mujeres, en especial a las indígenas, migrantes y campesinas, pero también a las niñas.

Finalmente, las y los historiadores participantes agradecieron el apoyo de la SEP por confiar en su trabajo, asegurando que incluirán temas como la afrodescendencia, la diversidad de género, los pueblos indígenas, las enfermedades y la salud y la migración, visibilizando a todas las personas que han sido parte fundamental en la creación de la historia de México.