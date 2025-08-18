Tras un día de ser ingresados al penal de Barrientos en el Estado de México, Lord Pádel y su escolta fueron liberados, pero la esposa e hijo del empresario no salieron de la cárcel; esta es la razón.

Alejandro Germán Mondragón es conocido como Lord Pádel tras la agresión y amenazas de muerte que ejerció contra el instructor Israel Morales Hernández, en un club de pádel en Atizapán, Estado de México el pasado 19 de julio.

Lord Pádel, empresario de clubes de pádel y dueño de Golden Point, sometió al instructor de pádel, lo golpeó en el piso e incluso amenazó con matarlo. En esta agresión física también participó su escolta y socio Othón “N”, su esposa Karla Alejandra “N” e hijo Germán “N”.

Por lo anterior, fueron detenidos por el delito de homicidio en grado de tentativa el 14 de agosto, ingresados al penal de Barrientos tres días después y hoy lunes 18 de agosto, Lord Pádel y su escolta fueron liberados, pero no su esposa e hijo.

¿Por qué la esposa e hijo de Lord Pádel no salieron de la cárcel?

Lord Pádel y su escolta Othón “N”, salieron del penal de Barrientos por un amparo que promovieron en contra de la orden de aprehensión.

Debido a que la esposa del empresario, Karla Alejandra “N”, y su hijo Germán “N” no contaban con dicho amparo, ellos permanecen recluidos en la cárcel ubicada en Tlalnepantla, Estado de México.

Por orden de un juez de cintrol, Lord Pádel y su escolta enfrentarán el proceso en libertad, que incluye la primera audiencia del caso a celebrarse este lunes 18 de agosto.

Lord Pádel y Othón “N” saldrían del penal por el área de aduanas para luego ser ingresados al juzgado donde se realizará la audiencia.

Jueza ordenan libertad de Alejandro Germán Mondragón, Lord Pádel, y de su socio por amparo (Eduardo Díaz/SDPNoticias.com)

El caso de Lord Pádel y la agresión en club de Atizapán, Estado de México

El 19 de julio, Lord Pádel, su familia y varios de sus escoltas protagonizaron una pelea contra un instructor de pádel, Israel Morales, durante un torneo de dicho deporte en el Club Alfa Pádel de Atizapán, Estado de México.

El club aclaró que tanto el empresario Lord Pádel como el instructor eran ajenos al establecimiento, por lo que se deslindó de la riña.

Israel Morales recibió atención médica pero presentó lesiones importantes a causa de la golpiza que recibió, mientras que sus agresores fueron acusados por tentativa de homicidio.

Lord Pádel, su familia y socio huyeron del país rumbo a Florida, Estados Unidos para evitar ser detenidos; posteriormente regresaron a Cancún para volver a volar hacia Europa.

Tras una estancia de varios días, retornaron hacia Cancún, donde fueron detenidos por autoridades estatales y federales. Ahora Lord Pádel y su socio enfrentarán su proceso en libertad por un amparo que se les otorgó, pero la esposa e hijo continúan presos.