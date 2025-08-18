Alejandro Germán Mondragón, conocido como Lord Pádel, ingresó al penal de Barrientos en el Estado de México junto con su familia, misma cárcel en la que estuvo el Fofo Márquez.

El pasado 19 de julio, Lord Pádel, su familia y tres de sus escoltas agredieron y golpearon a Israel Morales Hernández, instructor de pádel, en el Club Alfa Pádel en Atizapán, Estado de México.

Alejandro Germán Mondragón, identificado como empresario de clubes de pádel y dueño de Golden Point, ya fue detenido por la agresión, al igual que su esposa, hijo y un escolta por ser partícipes.

Lord Pádel y familia son ingresados al penal de Barrientos en el Estado de México

Tras la detención de Lord Pádel y familia el jueves 14 de agosto, los cuatro acusados por el delito de tentativa de homicidio fueron ingresados al penal de Barrientos:

Alejandro Germán Mondragón, alias “Lord Pádel”

Karla Alejandra “N”, esposa de Lord Pádel

Germán “N”, hijo de Lord Pádel y Karla Alejandra “N”

Othón “N”, escolta y socio de Lord Pádel

Este penal, ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, es la misma cárcel donde fue ingresado inicialmente el influencer Fofo Márquez, antes de ser trasladado al Penal de Texcoco por tentativa de feminicidio.

Lord Pádel y familia fueron ingresados al penal de Barrientos la mañana de hoy domingo 17 de agosto, escoltados por agentes de la Fiscalía del Estado de México, de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Atizapán.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un juez del penal de Barrientos, quien definirá su situación jurídica. Lord Pádel podría recibir una condena de hasta 51 años de cárcel por amenazas de homicidio y la agresión que ejerció.

Alejandro Germán Mondragón agresión (Captura de pantalla)

La detención de Lord Pádel y familia por agresión en club de pádel en Atizapán, Estado de México

El pasado jueves 14 de agosto, Lord Pádel, familia y escolta, fueron detenidos en Cancún, Quintana Roo en un operativo coordinado entre:

Fiscalía del Estado de México

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Fiscalía General de la República

Comisión Nacional Antisecuestro (Conase)

Interpol México

Fiscalía General de Quintana Roo

La captura de los involucrados fue posible luego de que estuvieran prófugos de la justicia, con intenciones de volver a fugarse.

Cabe recordar que Lord Pádel, familia y escolta habían huido a Miami, Estados Unidos, regresaron a Cancún, volaron hacia Europa unos días y tras volver a retornar hacia Cancún fueron finalmente detenidos.