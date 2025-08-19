El abogado de Germán Mondragón o Lord Pádel dio a conocer que se busca la reparación del daño para Israel, víctima de la agresión; así trata de evitar la cárcel y esto se sabe.

El pasado 21 de julio se dio a conocer una agresión dentro del club Alfa Pádel en el Estado de México, en donde Lord Pádel golpeó a Israel en repetidas ocasiones, junto con sus escoltas y su socio por lo que escudaron era actitud antideportiva.

El hecho en el que también participaron la esposa de Lord Pádel, Karla Mondragón, y su hijo, fue captado en video y en el mismo se escuchan amenazas de muerte, por lo que están acusados de tentativa de homicidio.

Lord Pádel busca reparación del daño para Israel y así evitar la cárcel

El abogado de Lord Pádel, Rafael Reyes Retana dio a conocer a medios tras audiencia en Tlanepantla que, tanto Germán Mondragón como su socio buscan la reparación del daño para Israel, tras violar una suspensión del juez federal.

Aunque el abogado no se refería al intento de homicidio contra Israel, sino a que tanto Lord Pádel como su socio y familia viajaron a Frankfurt, Alemania en medio del proceso.

Sin embargo, también se aclaró que pese a la reparación del daño y la posibilidad de alternativas para Lord Pádel, el delito que se le imputa es tentativa de homicidio, por lo que no es posible llegar a un acuerdo económico para librar la cárcel.

Tal como explicó el abogado de Israel para Radio Fórmula, el delito de tentativa de homicidio es de oficio, por lo que las autoridades están obligadas a investigar y castigar incluso aunque la víctima no hubiera presentado la denuncia contra Lord Pádel.

Además señaló que el amparo que interpuso Lord Pádel tampoco lo libra del proceso por tentativa de homicidio, ya que sólo es contra la orden de aprehensión para continuar el procedimiento en libertad.

Lord Pádel: Abogado afirma que las cosas tampoco ocurrieron como se ve en el video y se comete una injusticia

La mañana de hoy martes 19 de agosto, alrededor de las 11:00 horas, Lord Pádel regresó a los juzgados para continuar con su proceso, en donde fue abordado su abogado, quien además de explicar la reparación del daño para Israel, también dio otras declaraciones.

El abogado de Lord Pádel definió como una “injusticia monumental” el proceso que enfrenta en especial con su esposa e hijo ya que ellos no habrían participado en la agresión.

Al contrario, la esposa de Lord Pádel habría intentado separarlos, por lo que su abogado refirió que ahora parece que la justicia no llega mediante el derecho, sino a través de la opinión popular, ya que los hechos no ocurrieron como se observa.

En dicha audiencia se realizaría la vinculación a proceso que a pesar de proceder, Lord Pádel seguirá en libertad su proceso hasta que se determine culpable o inocente de ser el caso; Germán Mondragón no habría asistido .