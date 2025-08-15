Alejandro Germán Mondragón, conocido como Lord Pádel, fue detenido este jueves 14 de agosto por la presunta participación en el delito de homicidio calificado, así lo informó la Fiscalía del Estado de México.

Junto a Alejandro Germán Mondragón, Lord Pádel, también fue detenida su esposa Karla Alejandra y dos personas más por los hechos ocurridos el pasado 19 de julio en un club de pádel de Atizapán.

De acuerdo con la información, Alejandro Germán Mondragón, Lord Pádel, y el resto de los presuntos involucrados fueron detenidos en el Aeropuerto de Cancún.

#Detenidos, La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión contra Alejandro German “N”, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y Germán “N”, investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en relación a los hechos registrados el… pic.twitter.com/312KHzsIVv — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 14, 2025

