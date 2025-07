Karla Mondrágón, esposa de Germán Mondrágon, participó en una golpiza en contra de Israel Morales Hernández dentro del club Alfa Pádel, ubicado en el Estado de México; aquí te decimos quién es ella.

Ayer 21 de julio, se viralizó un video en el que el empresario Germán Mondragón le dio una golpiza a al instructor Isarel Hernández Morales en un club deportivo del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Además de Karla Mondragón, esposa de quien fue identificado en redes sociales como Lord Pádel, también participaron en la golpiza el hijo del empresario, su colaborador Otón Olvera y tres escoltas, pero:

Karla Mondragón es la esposa de Germán Mondragón, quien fue identificado como Lord Pádel luego de darle una golpiza a Israel Hernández Morales junto con su hijo y al menos tres escoltas.

En un video difundido en redes sociales, se observa a Karla Mondragón encarando a la persona que hizo la grabación, y diciéndole “Ni te metas en broncas, ni te metas”.

La edad de Karla Mondragón se desconoce, ya que este dato no forma parte de la información pública en torno a los hechos en el Estado de México.

El esposo de Karla Mondragón es el empresario Germán Mondragón, quien protagonizó el video por el que ambos se hicieron virales en redes sociales.

De acuerdo con la víctima, Israel Hernández Morales, un maestro o instructor de pádel y empresario, todo comenzó cuando él tuvo una discusión banal con Germán Mondragón durante un juego en el que el victimario le reclamó por una jugada y la situación se torno tensa.

“Le lanzo la pelota a los contrarios para que saquen, y uno de ellos me reclama de forma agresiva que le dé la pelota. Le respondo que no lo escuché y me acomodo para defender el punto. Entonces, su compañero saca mientras yo estoy volteado, le digo ‘¿qué pasó?’ y me empieza a retar diciendo ‘¿qué pasó de qué, güey?’

Israel Hernández Morales