El llanto del hijo de Lord Padel en el penal de Barrientos, en el Estado de México, ha generado cuestionamientos de por qué el papá Alejandro N, dejó en la cárcel a German N y su esposa Karla N.

Rafael Reyes Retana, abogado de los cuatro involucrados en la brutal golpiza contra Israel, explicó a Azucena Uresti en Grupo Fórmula, la razón por la que solo se tramitaron los amparos de Alejandro N (Alejandro Germán Mondragón) y Othón N.

Durante la entrevista se dedicó a señalar que Karla N y Germán N no participaron en la brutal golpiza y que a pesar de ello los señalan de intento de homicidio y aseguró que no hay certeza de que Othón N fuera el guarura de la familia.

“Consideramos que al ver claramente que Karla no participa en esos temas… ella trata de separarlos, inclusive de quitar de ahí a Germán, pues no creímos que en un acto de inmoralidad o perversidad la fueran a involucrar… le imputaron el homicidio en gradado de tentativa y la pretenden responsabilizar de que ella intervino en la agresión y lo golpeó… creímos que dentro de un deber de lealtad, un deber de honestidad y un deber de actuar conforme a la verdad no prenderían involucrarla a ella, porque ella no interviene… jamás el hijo, jamás Karla esa es la respuesta de porqué a ellos no se les amparó” Rafael Reyes Retana. Abogado de Lord Padel

¿Por qué no hay amparo para esposa e hijo de Lord Pádel? Aseguran que esposa e hijo de Lord Padel no participaron en la brutal golpiza

El abogado Rafael Reyes Retana insiste que en el video de 40 segundos en el que no hay indicios de que la esposa de Lord Padel y su hijo hayan golpeado a Israel.

No obstante, acepta que hay un video de más de un minuto, el cual no ha visto. Israel asegura que Karla N sí lo golpeó.

También destacó que Karla N, la esposa, intentó separar a German N, su hijo, de los hechos.

De hecho, dice que Israel señala a su clienta en un acto de “perversidad” y la juez da por hecho varias situaciones que no están comprobadas en la carpeta de investigación.

Recordó que inicialmente se filtró en medios de comunicación la carpeta de investigación que únicamente señalaba a Alejandro N, Lord Padel, y su guardaespaldas, Othón N.

¿Abogado de Lord Padel revictimizó a Israel? asegura que no fue brutal golpiza porque sus lesiones sanan en 15 días; compara el caso con el de Fofo Márquez

El abogado Rafael Reyes Retana señaló que el caso se está tornando como el de Fofo Márquez en el sentido de que por ser mediático se le está señalando de intento de homicidio, aunque asegura que no fue una “brutal golpiza”.

De acuerdo con su explicación sí hay lesiones pero estas sanan “en 15 días o más” por lo que no es una “brutal golpiza”.

A pesar de ello, Azucena Uresti recordó que incluso Lord Padel amenazó en el video con que lo iba a matar.

Lord Padel y su familia huyeron de Atizapán a pesar de asegurar que no fue una “brutal golpiza” ni participaron en grupo

Cabe mencionar que pesar de señalar que el hijo, la esposa y el guardaespaldas no eran responsables, las cuatro personas huyeron de Atizapán, Estado de México y fueron detenidas en Cancún, Quintana Roo.