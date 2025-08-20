Tras una audiencia de dos días, Germán Mondragón mejor conocido como Lord Pádel, junto con su familia y socio, fueron vinculados a proceso por tentativa de homicidio contra Israel.

Desde el lunes 18 de agosto comenzó la audiencia de Lord Pádel en Tlalnepantla, Estado de México, en la que quedó libre por un amparo contra su orden de aprehensión, sin embargo, no la tramitó para el resto de su familia.

Y es que debido al video que circula de la agresión de Lord Pádel contra Israel, la cual se dio a conocer en julio, tanto su hijo como su esposa, Karla Mondragón habrían participado en la misma, al igual que su socio y guardaespaldas.

Lord Pádel y familia son vinculados a proceso por tentativa de homicidio

Lord Pádel y su familia fueron vinculados a proceso por el delito de tentativa de homicidio contra Israel, a quien además de golpearlo en repetidas ocasiones, lo amenazaron de muerte, lo que representa el agravante de ventaja.

Acorde con lo señalado, la jueza de los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Distrito de Tlalnepantla determinó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria contra Lord Pádel.

Alrededor de las 19:00 horas de hoy martes 19 de agosto se dio a conocer que finalizó la audiencia inicial en donde tuvo lugar la vinculación a proceso de Lord Pádel y su familia.

Sin embargo, Lord Pádel no se presentó a la audiencia en la que se le vinculó a proceso a él y su familia, así como su socio que también fue imputado de tentativa de homicidio, Othón N, por lo que no se tienen declaraciones de su parte.

Sin embargo, el abogado de Lord Pádel y familia, Rafael Reyes Retena sí expresó su postura respecto a la vinculación a proceso, de la cual se dijo decepcionado como mencionó a medios horas antes.

El abogado de Lord Pádel repitió que lo resuelto por el juzgado de Tlalnepantla no son cuestiones apegadas a la legalidad, ya que la justicia ahora es popular, por lo mismo, va a apelar la vinculación a proceso.

Lord Pádel y su familia fueron vinculados a proceso (Especial)

¿Lord Pádel será detenido tras ser vinculado a proceso? Esto pasará con Germán Mondragón y su familia

Ante la vinculación a proceso surge la pregunta sobre si Lord Pádel será detenido, sin embargo, debido al amparo que tramitó contra la orden de aprehensión en su contra, llevará el proceso en libertad, lo que aplica igualmente para Othón N.

Lo que se sabe de dicho amparo es que permitirá a Lord Pádel estar libre hasta que se determine si es culpable o no; en el caso de que se compruebe su culpabilidad por el delito de tentativa de homicidio, será sentenciado.

Sin embargo, su esposa e hijo continuarán detenidos debido a que Lord Pádel olvidó tramitar sus amparos, aunque la defensa todavía podría solicitar el cambio de medidas cautelares lo que derivaría en su liberación.

Se había señalado que la audiencia de hoy martes 19 de agosto se retrasó cerca de tres horas debido a que se buscaba un amparo para la esposa de Lord Pádel, aunque no se mencionó nada sobre su hijo.