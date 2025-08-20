El abogado Rafael Reyes Retana acusó que existe una serie de "inconsistencias" en el caso de Alejandro Germán Mondragón, bautizado en redes sociales como Lord Pádel, y consideró que no hubo una “brutal golpiza” contra la víctima Israel ‘N’

En entrevista con Azucena Uresti, el abogado señaló que, debido a que contaban con una suspensión contra una orden de aprehensión, Lord Pádel y Othón N fueron privados indebidamente de su libertad .

Señaló que las autoridades en Quintana Roo actuaron indebidamente dado que no respetaron la orden de un juez federal, lo que consideró grave.

Lord Pádel: Su abogado rechaza “brutal golpiza” contra Israel N

El abogado Rafael Reyes Retana detalló que en la carpeta de investigación del caso están integrados dos “certificados de lesiones” que, según él, no avalan que se califique las agresiones contra Israel como una “brutal golpiza”.

El abogado argumentó que, con base en los supuestos certificados, se determinó que las lesiones de la víctima tardan 15 días en sanar “o tal vez un poco más”, que ninguna de ellas es peligrosa, que ninguna de ellas puso en riesgo su vida.

En otra inconsistencia, acusó que Alejandro Germán Mondragón, Lord Pádel, y su socio no conocieron la carpeta de investigación hasta que fueron detenidos, así como que tampoco se les permitió declarar ni aportar pruebas.

Lord Pádel: Abogado dice que novia de Israel cambió versión sobre esposa de Alejandro Germán Mondragón

A decir del abogado, la novia de Israel aseguró en su declaración primaria que Karla N, esposa de Lord Pádel, no participó en la golpiza; no obstante, en su ampliación de declaración ya la imputa acusándola de que ella lo golpeó con la raqueta, lo que sostiene: “no es consistente y no corresponde con las imágenes”.

En la entrevista, reveló que no promovió un ampara para Karla N y su hijo, como sí lo hizo con Lord Pádel y Othón N, debido que consideraban que no los implicarían en la agresión.

El abogado refirió que no existe evidencia de que las personas que intervienen sean guardaespaldas de Lord Pádel o que incluso tengan relación con su cliente.

“No hay evidencia ninguna en la carpeta de que la tengan (relación con Alejandro Germán Mondragón”, dijo sobre los otros involucrados.

Criticó que la jueza dé por cierto que los hombres armados que participaron son guardaespaldas de Lord Pádel, así como que le haya dado valor a las declaraciones de cuatro testigos cuando, según él, no les consta y que “lo vieron por redes sociales”.