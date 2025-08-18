Alejandro Germán Mondragón, bautizado en redes sociales como ‘Lord Padel’ tras la golpiza a un hombre en Atizapán, Estado de México, llevará su caso en libertad al contar con un amparo.

Este lunes 18 de agosto, una jueza ordenó la libertad de Lord Pádel y su socio Othón N, por lo que ambos continuarán su proceso en libertad.

En tanto, su esposa y su hijo continuarán en prisión, al no contar con un amparo.

La familia es acusada de homicio en grado de tentativa tras el video viral difundido hace unas semanas donde más de 5 personas protagonizaron la golpiza.

