Naucalpan de Juárez puso en marcha el Operativo Integral Semana Santa 2026 en las inmediaciones de la Basílica de Los Remedios, con el objetivo de garantizar la seguridad de feligreses y visitantes durante las celebraciones religiosas.

El despliegue, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, cuenta con la participación de más de 350 elementos de la Guardia Municipal, en coordinación con corporaciones como Policía Estatal, Guardia Nacional, SEDENA y la Fiscalía estatal.

Naucalpan coordina operativo de seguridad en iglesias y viacrucis

El operativo contempla vigilancia en más de 63 iglesias, así como en 19 puntos prioritarios donde se realizarán representaciones del viacrucis, consideradas de alta concentración de personas.

El comisario José Carlos Quezada informó que la instrucción es mantener presencia permanente y brindar apoyo a la ciudadanía, tanto en templos como en zonas con mayor afluencia.

El objetivo principal es resguardar a habitantes y visitantes, ante la llegada de numerosos feligreses que participan en estas actividades religiosas.

Entre los templos con mayor vigilancia destacan la Basílica de Los Remedios, San Agustín, San Lorenzo y San Ignacio, entre otros.

Naucalpan refuerza vigilancia para prevenir delitos y mantener el orden

Como parte de la estrategia, se mantendrán acciones de prevención y proximidad para disuadir posibles delitos en los distintos cuadrantes del municipio.

Además, se implementarán medidas para inhibir el consumo de alcohol en la vía pública, en coordinación con la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico.

Durante el operativo también participan agrupaciones especializadas como K9, Policía Montada, motopatrullas, unidad de incursión estratégica, Grupo Apolo (bicicletas) y equipos de inteligencia con apoyo de drones.

Asimismo, dependencias como Protección Civil y áreas del gobierno municipal colaboran para brindar atención integral a la población.

En representación de la Iglesia, autoridades eclesiásticas agradecieron el despliegue de seguridad y llamaron a la ciudadanía a vivir una Semana Santa en orden y con responsabilidad.