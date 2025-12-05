Ante casi 10 mil personas reunidas en la explanada del Palacio Municipal de Naucalpan, el alcalde Isaac Montoya Márquez rindió su Primer Informe de Resultados junto a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien reconoció los logros del mandatario municipal.

Durante el evento, Montoya entregó formalmente su informe a la gobernadora y aseguró que, con una inversión estratégica basada en obra pública, seguridad, servicios y acceso al agua, se ha demostrado que la transformación de Naucalpan sí es posible.

Isaac Montoya asegura que hubo una inversión de más de mil mdp

El alcalde dio a conocer que la ejecución del Plan de Obra Pública se realizó sin precedentes, con una inversión superior a los mil millones de pesos, combinando recursos municipales, estatales y federales. Asimismo, destacó que entre las obras más relevantes se encuentran:

Rehabilitación integral de los carriles laterales del Periférico Norte, de Plaza Toreo a Primero de Mayo

Pavimentación con concreto hidráulico en la Avenida Minas Palacio

Más de 150 obras en proceso, dirigidas principalmente a colonias con mayor rezago

Por otra parte, aseguró que su administración “lleva obras y no sobras”, al triplicar la inversión respecto al año anterior.

Naucalpan recibe inversión histórica en obra pública y servicios (Cortesía)

Naucalpan reduce más del 70% los delitos de alto impacto

Durante su mensaje, Montoya informó que la estrategia de Seguridad con Todo permitió una reducción del 77.7% en delitos de alto impacto durante noviembre, comparado con el mismo mes del año pasado. Entre las acciones destacan:

Creación de una Guardia Municipal de proximidad

Adquisición de más de 250 nuevas patrullas

Programas de dignificación policial y estímulos laborales

La gobernadora Delfina Gómez subrayó estos avances y confirmó que noviembre fue “el mes con mayor disminución delictiva” según cifras del Mando Unificado Oriente.

Por otra parte, el mandatario destacó el impulso al Plan Hídrico Municipal, los trabajos conjuntos con CONAGUA, OCAVM y CAEM en presas y cauces, así como jornadas intensivas de limpieza.

La administración reportó:

124 millones de metros lineales de barrido manual

10 “Senderos Seguros y Luminosos”, especialmente en zonas cercanas a la FES Acatlán

Recuperación de espacios públicos y un nuevo Centro de Bienestar Animal en construcción en el Mexicable El Molinito

Por su parte, la gobernadora aplaudió los resultados del primer año de gestión y recordó que Naucalpan fue clave para proyectos estatales como:

La Universidad Rosario Castellanos

El inicio nacional de las Farmacias del Bienestar

La próxima rehabilitación de 55 km del Periférico Norte en 2026

Finalmente, Isaac Montoya concluyó asegurando que su gobierno trabaja para devolverle “el brillo a Naucalpan” y mejorar la calidad de vida de todas y todos.