Isaac Montoya Márquez es el actual presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, el cual asumió en el 2024 y desde su elección se ha consolidado como una figura importante en la política gracias a sus estrategias de seguridad, desarrollo e infraestructura.

¿Quién es Isaac Montoya?

Isaac Montoya Márquez es un reconocido político mexicano originario del Estado de México, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Desde antes de asumir el cargo de presidente estuvo involucrado en diversos proyectos de la administración pública.

¿Qué edad tiene Isaac Montoya?

Isaac Montoya nació el 16 de mayo de 1992 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 33 años.

¿Isaac Montoya tiene esposa?

De acuerdo con la información de sus redes sociales, Isaac Montoya está casado con Adriana Escobar, quien es la presidenta del SMDIF Naucalpan.

¿Qué signo zodiacal es Isaac Montoya?

El mandatario es Tauro, pues nació el 16 de mayo, signo que corresponde a esta fecha, y el cual se caracteriza por la determinación y la perseverancia.

¿Isaac Montoya tiene hijos?

Actualmente, se desconoce si Montoya Márquez tiene hijos, pues ha mantenido un perfil bajo de su vida privada.

¿Qué estudió Isaac Montoya?

Isaac Montoya estudió la carrera de Ciencia Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Isaac Montoya?

Isaac Montoya ha construido una sólida trayectoria política dentro de Morena, pues ha ocupado varios cargos de administración pública, entre los que destacan:

Secretario Nacional de Jóvenes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena

Delegado del Estado de México por Morena

Diputado en la LXI Legislatura del Estado de México

Finalmente, en el 2024 asumió el cargo de presidente municipal en Naucalpan como parte del partido Morena.