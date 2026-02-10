Las cifras oficiales confirman una reducción sostenida en los delitos de alto impacto en Naucalpan, como resultado de la Estrategia de Seguridad implementada por el gobierno municipal que encabeza Isaac Montoya Márquez.

Entre las acciones que han fortalecido la seguridad destacan la incorporación de 85 nuevos elementos de la Guardia Municipal, el fortalecimiento del sistema de videovigilancia, así como la meta de alcanzar mil cámaras operando con el nuevo C4, avances consolidados entre finales de 2025 e inicios de 2026.

Isaac Montoya logra baja histórica en delitos y relanza el C4 en Naucalpan

Durante conferencia de prensa, el alcalde destacó que la disminución de delitos se refleja en la recuperación de la confianza ciudadana en sus autoridades.

Isaac Montoya reveló que la administración pasada dejó solo 65 cámaras operativas; actualmente, tras labores de mantenimiento, ya funcionan cerca de 300 y se proyecta un relanzamiento total este año.

En la comparativa anual, enero de 2026 inició con una reducción del 80.2% en carpetas de investigación, lo que representa 374 delitos menos en comparación con el mismo mes de 2025.

En delitos específicos, el robo de vehículo sin violencia bajó un 69.4%, mientras que el robo a casa habitación registró apenas 6 denuncias en lo que va del año.

De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Urbana del INEGI, Naucalpan pasó de ser el segundo municipio con peor percepción de inseguridad (91%) al lugar número 17 (79.7%).

En el rubro de efectividad policial, el municipio pasó del lugar 70, con 26.6%, al lugar 51, con 40%, posicionándose por encima de la media nacional. La confianza en la Policía también registró un avance, al pasar de 33.3% a 48.7%.

“Huellas de la Transformación”: Isaac Montoya atenderá 100 colonias

El presidente municipal anunció que el programa “Huellas de la Transformación” impactará de manera integral en 100 colonias para atender demandas sociales históricas.

Este plan incluye la construcción de 50 parques nuevos en zonas que nunca habían sido atendidas, como Tepatlaxco y Chimalpa, además de la recuperación de puentes peatonales.

El programa contará con la participación de Servicios Públicos, OAPAS, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Seguridad y Bienestar Social, para atender de forma coordinada las demandas acumuladas.

Además, Isaac Montoya reiteró la continuidad del Plan Hídrico, con el objetivo de reducir la dependencia del Sistema Cutzamala.

Finalmente, aseguró que este 2026 recorrerá el municipio “puerta por puerta” para conocer de primera mano las necesidades de los vecinos y evaluar el desempeño de los funcionarios públicos.