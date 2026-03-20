Delfina Gómez Álvarez impulsa la construcción de la Línea III del Mexicable, un sistema de teleférico que busca transformar la conectividad en comunidades de Naucalpan de Juárez que durante años permanecieron desconectadas del sistema de movilidad metropolitano.

El proyecto contempla 10 estaciones a lo largo de su recorrido y beneficiará diariamente a cerca de 40 mil usuarios. Actualmente, la obra civil se encuentra en proceso y se prevé que concluya a finales de 2026.

Delfina Gómez Álvarez mejora la conectividad en Naucalpan con Mexicable

Más de nueve colonias enfrentaron condiciones de aislamiento debido a la topografía irregular y la falta de transporte público, lo que representó un gran reto para sus habitantes.

Entre ellas se encuentran Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zomeyucan, San José de los Leones, Mártires de Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete, Valle Dorado e Izcalli Chamapa.

Sus más de 700 mil habitantes debían recorrer largas distancias a pie en calles con pendientes pronunciadas, con traslados que superaban una hora para llegar a sus centros de trabajo o estudio.

Una de las principales ventajas de la Línea III del Mexicable será su integración con el sistema de transporte metropolitano. El teleférico tendrá conexión directa con la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la estación Cuatro Caminos, además de su enlace con rutas de transporte en la zona.

Gracias a esta conectividad, los tiempos de traslado se reducirán a aproximadamente 30 minutos, lo que permitirá mejorar significativamente el acceso a servicios, empleo y educación para miles de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México.