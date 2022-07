Este 25 de julio de 2022 se cumple un año del feminicidio de Edna Adglae Reyes Gutiérrez, o como ella misma se nombraba: Edna Revólver. Un año que ha transcurrido sin justicia, con intentos de clasificar el caso como suicidio y revictimización en el Estado de México.

Edna Adglae Reyes Gutiérrez tenía 29 años de edad, los había cumplido apenas el 20 de junio anterior a su feminicidio y para celebrarlo, viajó con su amiga a Los Cabos, en Baja California.

El domingo 25 de julio de 2021, Edna Revólver fue asesinada en su cuarto. La última persona que estuvo con ella fue su novio, quien no ha sido localizado ni como testigo.

Alberto Reyes, el papá de Edna, denuncia que la Fiscalía Especializada de Feminicidios del Edomex no tiene avances en la investigación y prueba de ello es que a un año, siguen sin presentar los resultados de la autopsia, pues no están integrados a la carpeta.

El feminicidio de Edna Revólver en Tlalnepantla

La última vez que el señor Alberto vio a su hija Edna con vida fue la noche del sábado 24 de julio de 2021; alrededor de las 11 de la noche, la joven llegó a su casa junto con su novio pues iban regresando de un convivio familiar.

Su papá la vio llegar, se saludaron y Edna Revólver le dijo que estarían en su cuarto. Fue a las 7 de la mañana del domingo 25 de julio cuando el papá de la joven advirtió ciertas alertas.

“Me levanté a las 7 de la mañana a pasear a mi perro y vi que la puerta de la casa estaba abierta y que faltaba una bici de mi hija. Pensé que había tenido que salir temprano”.

El papá de Edna regresó a su casa a lavar ropa y por primera vez vio que su hija estaba en su cuarto ; la vió por la ventana, estaba acostada y parecía dormida por lo que no quiso molestarla. En ese momento supuso que fue el novio quien se llevó la bici, tal vez por alguna urgencia.

Edna no salía de su cuarto y fue cerca de las 2 de la tarde de ese domingo que su papá decidió despertarla para comer pero la joven ya no respondió: “Entré y le dije que ya se levantara, la agarré de la mano pero ya estaba fría”.

Lo primero que el señor Alberto hizo fue intentar reanimarla con RCP y al mismo tiempo gritó por ayuda; el hermano de Edna Adglae Reyes Gutiérrez llamó al 911, llegó una patrulla y luego los paramédicos, quienes confirmaron su muerte.

A la casa de Edna Revólver, en el municipio de Tlalnepantla, llegó personal de la Fiscalía del Edomex; forenses y un ministerio público que tomaron algunas fotos y se llevaron un frasco de medicamento que estaba en el cuarto de la víctima.

La revictimización en el caso del feminicidio de Edna Revólver

“¿Cómo no se sabe el nombre completo?”, fue lo que le dijeron al papá de Edna Revólver cuando les comentó que la última persona que estuvo con ella fue su novio; la manera de hablarle fue agresiva y con falta de empatía.

Así comenzó la revictimización en el caso del feminicidio de Edna; situación que continúa con comentarios de funcionarios que insisten en resaltar que “ella misma es la que se hizo daño” con la versión de un supuesto suicidio.

“Yo necesito saber qué pasó, el certificado de defunción dice que murió por intoxicación por una sustancia a definir que no han identificado, y también dice que asfixia por obstrucción de las vías respiratorias y con eso ya dicen que fue un suicidio pero ¿por qué?”.

A un año del feminicidio de Edna Revólver, la Fiscalía de Feminicidios, ubicada en Barrientos, sigue sin entregarle a su familia los estudios médicos de la necropsia que se le realizó a la joven.

Según la carpeta, los resultados los recibieron en la Fiscalía desde el 20 de agosto de 2021 pero no están integrados; le prometieron que se los entregarían el 15 de julio pasado pero nada.

Además, al señor Alberto es quien ha entregado videos se seguridad, testimonios y otros elementos para clasificar el caso como feminicidio y buscar al responsable, pero la respuesta de la Fiscalía ha sido nula, no hay avances y “me traen de cita en cita sin resultados”.

Los licenciados a cargo del caso de Edna también han cambiado en múltiples ocasiones y lo mismo pasa con los policías de investigación, y eso ha ocasionado más retrasos.

La desesperación de la familia de Edna Revólver por justicia

La desesperación por no obtener resultados, en palabras del papá de Edna Revólver, fue lo que ocasionó que la familia buscara el apoyo de colectivos de familias y feministas.

Actualmente, el caso de Edna es apoyado por el Bloque Negro Feminista Estado de México y por el grupo “Verdad y Justicia”, conformado por familias de mujeres víctimas de feminicidio en el Edomex como:

Solo de esta manera, el señor Alberto ha logrado que lo atiendan diferente: “fue la desesperación de que no hacen nada, no tienen avances y solo así me han hecho un poco de caso y ya me reciben en la Fiscalía”.

La exigencia principal es justicia pero de manera inmediata, la familia de Edna Adglae Reyes Gutiérrez pide que se le entregue el examen médico y que llamen a quien era su novio a declarar, como testigo, pero que diga qué pasó la última vez que estuvo con la joven.

Edna Revólver: “¡No fue suicidio, fue feminicidio!”

La familia de Edna Revólver, en particular su padre, tienen seguro algo: la muerte de la joven no fue suicidio, fue feminicidio, por lo que lucharan hasta que el responsable sea sancionado.

“Mi hija tenía sus proyectos, iba a viajar a Barcelona, estaba en la UAM y quería estudiar una nueva carrera, ella no se suicidó”.

Edna tenía planes de viajar con su amiga a España, al festival Primavera Sound Barcelona 2022 que fue del 1 al 12 de junio pasado; ya tenían sus boletos e incluso pensaron que era una oportunidad para vivir en otro país.

La joven de 29 años estudiaba Sociología en la UAM Azcapotzalco y tenía un trabajo de medio tiempo; le gustaba mucho andar en bicicleta y también quería estudiar diseño. Era bilingüe, amigable y desde su trinchera, luchaba contra la violencia de género.

“Mi hija sigue siendo una chica muy especial para mí, inteligente y muy centrada”, recuerda su papá.

Sobre el novio , Edna llevaba 6 meses de relación con él y la familia nunca vio señales de violencia contra la joven. Después, lo único que supieron es que la víctima tenía intenciones de terminar la relación porque revisaba sus cosas, como su celular y diario.

La marcha a un año del feminicidio de Edna Adglae Reyes Gutiérrez

A un año del feminicidio de Edna Adglae Reyes Gutiérrez, su familia, colectivas feministas y familiares de víctimas de feminicidio, realizarán una marcha en el municipio de Tlalnepantla.

La cita es el sábado 23 de julio a las 10 de la mañana en el Monumento a Sor Juana Inés de la Cruz, frente al Centro de Justicia de Tlalnepantla, donde el papá de Edna acudió por primera vez a denunciar el feminicidio.

“Con la marcha espero que las autoridades vean que no estamos solos, que nos apoyan, que queremos justicia, que no desvíen la investigación a un suicidio”.

Del Centro de Justicia caminarán al Palacio Municipal; la familia solo quiere que las autoridades del Estado de México hagan su trabajo que desde hace un año no han realizado para garantizar la justicia: “sé que no pueden regresarme a mi hija pero sí deben castigar al responsable”.

Vale la pena recordar que en México, toda muerte violenta de una mujer se debe investigar como feminicidio; además, del Estado de México es el caso de Mariana Lima Buendía, joven asesinada en el municipio de Chimalhuacán y por quien la SCJN emitió una sentencia.

El caso de Mariana fue clasificado al inicio, como un suicidio; la lucha de su madre, Irinea Buendía, ocasionó que la Corte emitiera una sentencia con el nombre de su hija, misma que ordena investigar con perspectiva de género las muertes de mujeres.

Feminicidios en el Estado de México

La violencia feminicida en el Estado de México ha mantenido cifras altas desde hace años; la entidad mexiquense es de las primeras con mayor incidencia de este delito, a pesar de contar con dos alertas de violencia de género.

En 2021, cuando Edna Revólver fue asesinada, en el Edomex se iniciaron 145 carpetas de investigación por feminicidio.

Para este 2022, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio se han reportado 76 asesinatos de mujeres clasificados como tal.