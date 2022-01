93 años de prisión para el feminicida de Diana Velázquez Florencio

Jesús Alejandro Montes pasará 93 años en prisión por el feminicidio de Diana Velázquez Florencio, asesinada el 2 de julio de 2017 en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

El pasado viernes 14 de enero de 2022, a más de 4 años del feminicidio de Diana, un magistrado de los juzgados de juicios orales del penal Neza-Bordo emitió la condena contra el responsable.

Luego de más de cuatro horas de audiencia, Jesús Alejandro Montes fue condenado a una pena de 93 años de prisión por su responsabilidad en el feminicidio de la joven de 24 años de edad.

El responsable también deberá pagar un millón 260 mil pesos para la reparación del daño y 377 mil 470 pesos de multa; y el próximo 28 de enero será la audiencia del cumplimiento de sentencia.

Lidia Florencio , la mamá de Diana Velázquez Florencio, tuvo que esperar casi 5 años para tener justicia por el feminicidio de su hija ocurrido en el municipio de Chimalhuacán.

Fue hace un año y cinco meses que Jesús Alejandro fue detenido y comenzó el proceso en su contra, que concluyó con la sentencia de 93 años y tres meses en prisión.

En las audiencias, Lidia Florencio declaró que no sólo su hija fue asesinada, toda su familia se convirtió en víctima, además de la lucha frente a diferentes autoridades para acceder a la justicia .

“No es tranquilidad no es paz, no es lo que merecemos y no es lo que se merece Diana, yo creo que las autoridades le deben, todo este sistema le debe mucho a nuestras hijas”.

Lidia Florencio