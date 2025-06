Rodolfo Fofo Márquez sigue siendo víctima extorsión en la cárcel, ello a pesar de haber sido cambiado del Penal de Barrientos al Penal de Texcoco, o al menos ello lo sugiere un video viral que se ha publicado en últimas horas.

Se desconoce la fecha en la que fue realizado el video por parte del influencer conocido como Dominguero pero ha sido retomado por varias cuentas de redes sociales y periodistas, aunque no está en su perfil TikTok.

Este video en el que el polémico influencer habla por teléfono desde la cárcel con su amigo Dominguero surge tras indicios de que Fofo Márquez tiene teléfono celular desde la cárcel.

“Ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto… me han golpeado mucho, me han extorsionado mucho, quiero mi vida de antes, no me gusta esta vida. Me han estado extorsionando por dos millones y ya subieron a cinco… me están extorsionando con cantidades irreales, yo no pertenezco aquí, yo no soy delincuente…”

Fofo Márquez