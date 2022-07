¿Qué es ser una víctima de violación en el Estado de México y exigir justicia? Esta es la historia de Abi.

Abi, joven de 20 años de edad y víctima de violación, exige a Tribunal del Estado de México que la sentencia contra sus dos agresores, condenados a 47 años de prisión , quede firme para que se garantice su derecho a la justicia.

El 19 de enero de 2021, en su primer día de trabajo en una gasolinera de Ecatepec, Abigail fue víctima de violación por dos hombres, identificados como Fredy Navarro y Fredy Guzmán.

Luego de un año y cinco meses de proceso, un juez los condenó a 47 años y seis meses de prisión por el delito de violación, sin embargo, ambos agresores apelaron la sentencia alegando violaciones a sus derechos humanos.

Es por ello que Abi y su familia exigen al Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec que analice bien la apelación y deje la sentencia firme contra los dos hombres para que haya justicia.

El caso de Abi, víctima de violación en Ecatepec

Abigail comenzó a trabajar en una gasolinera ubicada en la colonia Rústica Xalostoc del municipio de Ecatepec, Estado de México, el 19 de enero de 2021. Su intención era juntar dinero para seguir estudiando.

Sin embargo, ese mismo día, Fredy Navarro y Fredy Guzmán , gerente de la estación y despachador de bombas, respectivamente, atacaron a Abi en los baños del personal de la gasolinera.

La joven fue víctima de violación y recibió amenazas con un arma blanca. Le advirtieron que si denunciaba, ellos sabían donde vivía y quien era su familia, que mejor “se quedara callada”.

Al salir de los baños donde ocurrió la agresión, Abigail advirtió la presencia de una patrulla y pidió ayuda a los policías, quienes le pidieron señalar a sus agresores. En ese momento, los dos hombres fueron detenidos y la víctima se trasladó a presentar su denuncia.

Exigen justicia para Abi, víctima de violación (Facebook Justicia para Abi)

El camino de una víctima de violación para denunciar en el Estado de México

En entrevista con SDPnoticias, Abigail detalló el difícil camino que una víctima de violación debe recorrer en el Estado de México para denunciar la agresión.

Toda la noche del 19 de enero y la madrugada del 20, Abi junto a su mamá buscaron ser atendidas por un médico legista de la Fiscalía General de Justicia mexiquense para certificar la violación contra la joven.

Tuvieron que pasar horas hasta que consiguieron que Abi fuera atendida en la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (Ampevis) de San Cristóbal, Ecatepec, donde un médico legista confirmó la violación y se le realizó una pericial en psicología.

Ya con ambos documentos, la víctima los presentó como elementos de prueba y un par de días después, ambos agresores fueron vinculados a proceso por el delito de violación en el Penal de Chiconautla.

“Ha sido un proceso penal de aproximadamente 1 año 5 meses bastante pesado, desgastante emocional y económicamente porque para las víctimas, desde esa misma noche, pasar por todo ese tipo de procesos es horrible”. Juana, mamá de Abigail, víctima de violación

Juana, la mamá de Abigail, explicó que los métodos que aún utiliza la Fiscalía del Estado de México en casos de violación son poco empáticos con las víctimas, quienes son revictimizadas de múltiples formas.

El proceso penal por violación contra Abi

Luego de que los dos agresores de Abi fueron vinculados a proceso en enero de 2021, el proceso penal comenzó a postergarse , principalmente, porque los hombres cambiaron de defensa en distintas ocasiones.

Ante los retrasos, algunos otros injustificados, Abigail y su familia comenzaron a protestar afuera del Penal de Chiconautla y a recibir el apoyo de un grupo de familias de víctimas, así como de colectivas feministas.

“Fuimos visibles hasta que recibimos el apoyo de un grupo de familias y colectivas, hasta que realizamos protestas porque el proceso, las audiencias se iban retrasando. Fue un largo proceso de manifestaciones afuera del reclusorio”. Abigail, víctima de violación

Abi y su familia son acompañadas y acompañan al grupo “Verdad y Justicia”, conformado por familias de mujeres víctimas de feminicidio en el Edomex como:

Y fue después de toda esta lucha que el 5 de mayo de 2022, el juez Manuel Cruz declaró culpables a Fredy Navarro y Fredy Guzmán por la violación contra Abi, y los condenó a más de 47 años en prisión.

La sentencia fue un alivio para las víctimas, pero ese sentimiento duró poco pues se les notificó que los dos agresores apelaron la decisión del juez , por lo que ahora el caso debía ser revisado por el Tribunal de Alzada de Ecatepec.

La audiencia para conocer la determinación de los magistrados Xóchitl Martínez Correa, José Luis Embríz Vázquez y Juan Arturo Vázquez Méndez será el próximo 23 de agosto a las 10 de la mañana.

“Lo que hacemos es un llamado a los magistrados para que la sentencia quede firme. Ya se demostró durante el proceso legal que son culpables, se presentaron todas las pruebas y en ningún momento se les violó sus derechos”. Abigail, víctima de violación

Exigen que se les sean garantizados sus derechos a la justicia y garantías de no repetición, además de la posibilidad de seguridad ante la amenazas que han recibido por parte de familiares de los agresores para desistir del proceso.

Acompañamiento al caso de Abi (Facebook Justicia para Abi)

La lucha de Abigail como víctima de violación

A un año y medio de la agresión en su contra, Abigail sigue luchando por recuperar su vida, lo que describe como un proceso difícil pues ser víctima de violación, “es una mancha que nadie me va a poder quitar”.

Aunque con miedo, la joven reconoce que lo que la motiva a seguir el camino por la justicia es que debido a su denuncia, otras mujeres no sufrieron lo mismo.

“Ha sido un proceso difícil que me ha costado demasiado, retomar todo, volver a empezar no es tan fácil, es algo que a ninguna víctima nos van a poder quitar y pues seguimos luchando por la justicia que merezco y merecemos todas porque el silencio es el poder de todos los agresores y en este caso yo no me quedé callada”. Abigail, víctima de violación

La joven destacó que fue hasta las reuniones que tuvieron en la Fiscalía de Barrientos del Estado de México, junto a las demás familias, que ella fue atendida por la Comisión de Víctimas estatal y el apoyo psicológico que necesita.

Y que lo que consideran necesario para que estos casos avancen, es la empatía de las autoridades pero también de la sociedad:

“Es importante que las autoridades sean más empáticas con las víctimas porque de por sí ya es difícil denunciar [...] dos violadores no pueden salir, no sabemos si habían más víctimas y no queremos que existan más”, finalizaron.