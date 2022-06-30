¿Por qué la serie “Caníbal, indignación total” revictimiza y no aporta a la lucha contra los feminicidios?

“Caníbal, indignación total”, se estrenó el pasado lunes 27 de junio en tres canales abiertos de la TV mexicana. Es, además, una producción realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ).

Se trata del caso de Andrés Filomeno Mendoza Celis, de 72 años de edad, detenido el 15 de mayo de 2021 en Atizapán, Estado de México (Edomex), por el feminicidio de Reyna, una mujer de 34 años de edad. Aunque también es investigados por 19 feminicidios más.

Según palabras Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, la serie “Caníbal, indignación total” tiene como objetivo:

“Mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas”. Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN

Pero, ¿la serie de la SCJN ha cumplido con su objetivo?, ¿qué tipo de cambio podría generar en la conciencia de la sociedad, ¿revictimiza?, ¿invisibiliza a las víctimas?

Protesta contra feminicidios en Atizapán (Graciela López)

“Caníbal, indignación total”, sí revictimiza: Frida Guerrera, Nos Queremos Vivas Neza y el OCNF

En entrevista con SDPnoticias, la activista y acompañante de familias víctimas de violencia, Frida Guerrera , consideró que la serie “Caníbal, indignación total”, sí revictimiza desde el nombre que eligieron.

Además, dar visibilidad a un feminicida sobre las historias de las víctimas, invisibiliza su memoria y que la serie contenga detalles innecesarios sobre los crímenes que realizó Andrés Filomeno Mendoza Celis, es algo delicado para las familias.

“A las que se les tiene que dar justicia y visibilidad es a ellas, a quienes se les tiene que recordar es a ellas y creo que la serie lo que manda es un mensaje de que él es una estrella. En lugar de enviar el mensaje de ni una más, desde mi punto de vista por todo lo que he hablado con las familias, es muy doloroso”. Frida Guerrera

Elsa Arista , de la asamblea vecinal Nos Queremos Vivas Neza, señaló que el planteamiento de la serie de la SCJN es tomar como espectáculo el tema del feminicidio más allá de proponer soluciones.

Lamentó que a pesar de la cantidad de feminicidios en México, aún no haya protocolos de cómo realizar producción con perspectiva de género, que no laceren el proceso cultural ni ideológico de la población.

“Desde el nombre está mal, es como si los feminicidas fueran así. Este caso es un perfil único pero no es el único perfil. Como asamblea creemos que es necesario que las acciones de la corte fueran encaminadas a otro lado, desde las investigaciones, lo difícil que es denunciar, todas las trabas en el sistema de justicia que no se están viendo”. Elsa Arista, Nos Queremos Vivas Neza

María de la Luz Estrada , coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), resaltó que quienes acompañan casos de feminicidio, conocen como el país está colapsado por la impunidad y esa situación no la refleja “Caníbal, indignación total”.

Estrada dijo que la serie no generará la conciencia que se busca porque desde el inicio se plantea como un “único caso”, cuando es todo el país el que está en alerta roja por la violencia hacia las mujeres.

“Poco abona cuando a diario nosotras encontramos a diez mujeres asesinadas, y ver una serie que habla de esto como si fuera un espectáculo, no me parece lo más acertado. Tenemos que tomar conciencia del dolor de las víctimas y la falta de respuesta del Estado”. María de la Luz, coordinadora del OCNF

La coordinadora del OCNF resaltó que la violencia feminicida es una tema de impunidad y que el planteamiento de la serie lo único que ocasiona es minimizar este problema tan complejo:

“Es volver a encriptarlo en un problema serial, cuando la violencia machista se educa por abusos de poder y que no tienes que estar enfermo mental para hacer ese tipo de atrocidades”, afirmó.

Nos Queremos Vivas Neza (Andrea Murcia)

Series sobre feminicidios sí son necesarias pero con otro enfoque

Elsa Arista de Nos Queremos Vivas Neza consideró que sí son necesarios productos que hablen sobre feminicidios, como series de televisión, sin embargo, con un enfoque diferente al de “Caníbal, indignación total”.

“Que se desarrolle lo que es la violencia feminicida, la antesala, el peregrinar de las víctimas para buscar justicia, la corte sabe muy bien que hay candados en los ministerios públicos, en las fiscalías, que no hay un proceso de investigación ni atención con perspectiva de género”. Elsa Arista, Nos Queremos Vivas Neza

La integrante de la asamblea vecinal también dijo que es necesario que la sociedad comprenda que la violencia feminicida es responsabilidad de toda la sociedad, no de casos aislados como el de Andrés Filomeno Mendoza Celis.

En el mismo sentido, María de la Luz resaltó la necesidad de hablar del feminicidio pero de todos sus rostros y dejar claro que no son casos “seriales”, son hombres que matan “porque lo pueden hacer, porque no les pasó nada, por impunidad”.

“Creo que este tipo de series es no entender el feminicidio, volver al tema serial, sin elementos, solo es morbo. A nosotras nos indigna porque llevamos años tratando de entender todos los rostros del feminicidio y contexto de impunidad, pero con esto no lograremos ese objetivo”. María de la Luz, coordinadora del OCNF

También dijo que es necesario hablar de la actuación de las autoridades, de lo que está fallando en el sistema de justicia, de lo que permite que estos casos sigan ocurriendo y reiteró que la violencia feminicida no es individual, es toda una cultura, es estructural, es un continuum de violencia permisivo.

María de la Luz Estrada, coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (Mario Jasso)

¿”Caníbal, indignación total”, generará algún cambio?

Frida Guerrera opinó que “Caníbal, indignación total” no generará un cambio positivo en cuanto al combate a la violencia contra las mujeres porque se le está dando voz al feminicida y no a las víctimas.

“Lo que se necesita es hablar de todo lo que generan los feminicidas, no solo las asesinan a ellas, también a sus familias, las consecuencias son eternas y son secuelas que no se ven”. Frida Guerrera

La activista recordó que no se debe llamar “monstruos” a los feminicidas y que recordar a las víctimas, sus nombres y sus rostros, es dignificarlas, “algo que la corte no está haciendo”.

La colectiva Abogadas con Glitter también se pronunció respecto a “Caníbal, indignación total”, al recordar que la violencia contra niñas y mujeres no es un espectáculo , no es un botín político ni un tema “de moda”, es una realidad que se vive en México, donde al día 10 mujeres son asesinadas.

“Sabemos que el derecho a la verdad en casos de feminicidios también incluye el derecho de la sociedad a la información, pero no olvidemos nunca que está mal glamorizar a los feminicidas y asesinos en serie, y sobre todas las cosas está la memoria y la dignidad de las víctimas”. colectiva Abogadas con Glitter

Mientras que Elsa Arista dijo que este tipo de productos podrían abonar a seguir normalizando la violencia, justificar las violencias, invisibilizar a las mujeres y no generar un efecto positivo en el acceso a la justicia.

Frida Guerrera (Mario Jasso)

Que la SCJN invierta sus esfuerzos en la justicia

El llamado que Nos Queremos Vivas Neza le hizo a la SCJN fue que sus esfuerzos los invierta en investigar la falta de acceso a la justicia.

Por ejemplo, en el Estado de México, donde las investigaciones por feminicidio no avanzan; “lo que nos beneficia es que realmente se lleven a cabo investigaciones con perspectiva de género y que los funcionarios dejen de ser omisos, dejen de obstaculizar los casos”.

Elsa Arista dijo que la Fiscalía mexiquense no está cumpliendo y lo preocupante es que se haga un espectáculo del feminicidio, mientras no se están llevando a cabo acciones importantes para atender a las víctimas.

“La Corte debe investigar que las fiscalías están trabajando, y en caso de que no, que haya una situación de sanción a los servidores que están violando los derechos humanos y acceso a la justicia de las mujeres”. Elsa Arista, Nos Queremos Vivas Neza

La coordinadora del Observatorio dijo que si la SCJN realmente está preocupada por el contexto grave de feminicidio en México, que cuente las historias de las víctimas y las trabas en las investigaciones.

María de la Luz condenó que la serie refuerce patrones y no genere una conciencia real de lo que es esta cultura machista, ni de las diversas realidades de violencia que viven las mujeres.