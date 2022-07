¿Por qué la serie “Caníbal, indignación total” revictimiza y no aporta a la lucha contra los feminicidios?

“Caníbal, indignación total”, se estrenó el pasado lunes 27 de junio en tres canales abiertos de la TV mexicana. Es, además, una producción realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ).

Se trata del caso de Andrés Filomeno Mendoza Celis, de 72 años de edad, detenido el 15 de mayo de 2021 en Atizapán, Estado de México (Edomex), por el feminicidio de Reyna, una mujer de 34 años de edad. Aunque también es investigados por 19 feminicidios más.

Según palabras Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, la serie “Caníbal, indignación total” tiene como objetivo:

“Mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas”.

Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN