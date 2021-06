Salma Correa Reyes: Alertan por posible liberación de Ricardo, responsable de su muerte

México.- Salma Andrea Correa Reyes murió dos días después de que fue atropellada y gravemente herida por un hombre, identificado como Ricardo, el 30 de marzo de 2019 en el Edomex.

Luego de dos años, el pasado 19 de abril, Ricardo fue detenido por homicidio calificado en agravio de Salma Andrea Correa Reyes, sin embargo, es posible que recupere su libertad.

Lo anterior, debido a que cuando se inició la carpeta de investigación hubo irregularidades, omisiones e incluso estuvo archivada, y como resultado hay un expediente mal integrado .

“Desde el inicio hubo muchas trabas y la orden de aprehensión fue emitida hasta octubre de 2019 y no había ninguna novedad hasta que detuvieron a esta persona pero ahora, existe el riesgo de que no sea sancionado”. Sally Correa, hermana de Salma

En entrevista con SDPnoticias, Sally Correa, hermana de Salma, explicó que por errores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el caso puede quedar impune y ellos, sin justicia .

La agresión contra Salma Correa Reyes en San Rafael

El 30 de marzo de 2019, Salma Correa Reyes estaba terminando de trabajar como repartidora de queso en establecimientos de la localidad de San Rafael, municipio de Tlalmanalco .

Ella y su compañero Antonio llegaron a la última tienda de su recorrido, y poco después llegó un camión de transporte público manejado por Ricardo.

De acuerdo con testigos, el hombre comenzó a discutir con los dueños de la tienda y con Antonio porque “se había estacionado en su lugar”; las personas presentes le pidieron que se retirara.

Cuando se subió a su camión, pensaron que ya se iba a retirar, sin embargo, Ricardo impactó el vehículo con la camioneta de Antonio y Salma, quien no alcanzó a quitarse y resultó herida. Dos días después, la joven murió .

El responsable huyó del lugar. Primero, las autoridades iniciaron la investigación por el delito de lesiones, pero fue reclasificado a homicidio calificado en agravio de una mujer .

Primeros meses sin avances sobre la muerte de Salma

Desde el primer momento, la familia de Salma exigió justicia ; su mamá, Gloria Reyes, acudía diariamente a la sede de la Fiscalía en Amecameca para consultar los avances.

Un Ministerio Público identificado como Daniel fue el primer responsable de la carpeta de investigación, y le repetía a la familia que “todo iba bien”, pero cuando preguntaron en Toluca, les dijeron que el expediente estaba archivado .

Por ello y tras la insistencia de la señora Gloria, fue hasta octubre de 2019 que obtuvieron la orden de aprehensión contra Ricardo y desde entonces, no había ningún avance.

“No le informaron a mi mamá, se enteró por casualidad y aunque no fue notificada, asistió a la audiencia de vinculación a proceso. Nos han dicho que es muy probable que salga libre porque la carpeta está mal integrada”. Sally Correa, hermana de Salma

Sin informar a la familia de Salma, el 19 de abril se realizó la detención de esta persona en Hidalgo; también realizaron las primeras audiencias sin la parte ofendida porque no les notificaron.

Ninguna autoridad acepta el caso de Salma

Sally explicó que ninguna autoridad de la Fiscalía mexiquense quiere recibir la carpeta de investigación por las irregularidades y omisiones registradas, y es por ello que Ricardo podría ser liberado.

El hombre se encuentra detenido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de San Mateo Huitzilzingo, en Chalco, donde deben recibir el expediente y se han negado.

“No la reciben porque no es un trabajo bien hecho, nadie quiere revisar la carpeta y la omisión principal es la ausencia de un peritaje del camión, no tenemos cómo demostrar que la atropelló”. Sally Correa, hermana de Salma

Ante la posibilidad de que Ricardo no sea sancionado, la familia de Salma convoca a una manifestación fuera del juzgado en Chalco, este sábado 19 de junio a las 10 de la mañana.

Ese día tienen programada una audiencia y esperan que las autoridades escuchen para que se haga justicia y se sancione también la negligencia de los funcionarios responsables de la investigación mal elaborada.

Salma quería terminar de estudiar y superarse por su hija

Salma Correa Reyes estudió en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos n. 15 “Diodoro Antúnez Echegaray” del IPN, pero no terminó porque decidió tener a su hija.

Su proyecto principal era trabajar y regresar a la escuela, incluso había tramitado un dictamen que permite el Politécnico para los alumnos que buscan terminar sus estudios .

“Ella quería salir adelante por su hija. Iba a regresar a la escuela mientras trabajaba, todo por el bien de mi sobrina”. Sally Correa, hermana de Salma

La familia de Salma exige que su muerte no quede impune , que la carpeta se restructure y que la fiscalía haga su trabajo para demostrar la responsabilidad de Ricardo.

Sally lamentó que la corrupción persista y que las autoridades como responsables de impartir justicia, no lo hagan: “si no lo hacen, no merecen sus puestos”.