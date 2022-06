María José Medina Flores fue víctima de feminicidio el 17 de febrero de 2017 en Morelia , Michoacán; a poco más de 5 años, el caso avanza con dos detenidos y una recompensa para hallar a otro de los responsables.

Tuvieron que pasar más de 4 años del feminicidio de María José Medina Flores para que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán comenzará a presentar avances a su familia.

Al día de hoy, 2 de los 4 posibles responsables están detenidos y vinculados a proceso; a otro lo buscan ofreciendo una recompensa y del cuarto implicado aún no hay datos.

El boletín de recompensa emitido por la Fiscalía de Michoacán es por Alexis Gutiérrez Padilla ; ofrecen 100 mil pesos por información que ayude a dar con su paradero:

Boletín de recompensa (Fiscalía de Michoacán)

Marijo, como su familia le decía de cariño, salió a celebrar el cumpleaños de una compañera de su escuela el 16 de febrero de 2017; su familia la esperaba en casa al día siguiente, pero no llegó.

El feminicidio de María José en Morelia

María José Medina Flores vivía con su familia en Salvatierra, Guanajuato; sin embargo, la joven estudiaba veterinaria en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia.

En entrevista con SDPnoticias, José Armando Medina, su papá, explicó que María José regresaba a su casa cada fin de semana. Normalmente, llegaba los viernes por la tarde, luego de todas sus clases.

Pero el viernes 17 de febrero de 2017 no llegó. Sus papás no se alarmaron pues en ocasiones la joven tenía que hacer otras actividades y viajaba a Salvatierra hasta el sábado pero en esta ocasión, no avisó.

“Le marqué desde el viernes pero no respondió. El sábado a primera hora le marqué y nada; sus hermanos lo intentaron y tampoco contestó. Decidimos irnos a Morelia a buscarla pero no encontramos nada en la casa donde vivía”. José Armando Medina, papá de María José

El papá y los dos hermanos mayores de Marijo llegaron a Morelia, Michoacán, pero no encontraron nada; en el trayecto, una amiga les dijo que el jueves por la noche, el 16 de febrero, la joven salió a festejar el cumpleaños de una compañera a un bar pero que no sabía nada más.

Con esta información, el papá de María José acudió a las oficinas de la entonces PGR a denunciar la desaparición de su hija. Aún no terminaban el trámite cuando se les informó sobre el hallazgo de un cuerpo. Era Marijo.

Lo que se sabe del feminicidio de María José

En febrero de 2017, la familia de María José no sabía nada. ¿Quiénes eran los responsables del feminicidio?, ¿qué le pasó a Marijo?, ¿por qué? Ninguna pregunta tenía respuesta.

Pasaron años en incertidumbre, con pocos o nulos avances. Y fue a raíz de que el señor José Armando Medina se reunió con el actual fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, a finales de 2020, que el caso comenzó a tomar forma para bien.

El papá de Marijo explicó que ahora saben que cuando su hija estaba en el bar de Morelia, 5 hombres de otra mesa se acercaron al grupo de amigos de la estudiante. Uno de ellos fue quien hizo contacto con la joven y la sacó del establecimiento.

Según la investigación, los 5 hombres le dijeron a María José que la llevarían a su casa pero no fue así. La estudiante de veterinaria fue víctima de violencia física y sexual, después, fue asesinada.

Quien disparó contra Marijo, de acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, es Alexis Gutiérrez Padilla, por quien ofrecen una recompensa y a quien buscan tanto en México como en Estados Unidos, donde se cree que se esconde.

El proceso penal por el feminicidio de Marijo en Morelia

De acuerdo con Armando Medina, la Fiscalía de Michoacán ha avanzado en el caso porque uno de los 5 hombres que estuvieron ese día en el bar se presentó para colaborar en la investigación.

Esta persona no está en prisión y se encuentra bajo el criterio de oportunidad , es decir, a cambio de que no se ejerza acción penal en su contra, colabora con las autoridades.

Con los datos aportados, la primera detención por el feminicidio de Marijo en Morelia ocurrió el 9 de diciembre de 2021; fue contra Francisco “N”, quien ya fue vinculado a proceso y se espera que el juicio oral comience el 8 de junio próximo.

En abril de 2022, Cristian José “N” fue detenido en Paracho, municipio de Michoacán, y ya también está vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Pero faltan 2.

“Se sabe que Alexis Gutiérrez Padilla ingresó a Estados Unidos. Esperamos que con el boletín de recompensa, alguien lo denuncie y se logre su detención. También es importante que avancen los procesos de quienes ya fueron detenidos”. José Armando Medina, papá de María José

Para lograr la detención de Alexis Gutiérrez Padilla, la Fiscalía de Michoacán también solicitó una alerta roja de la Interpol.

María José Medina Flores (Especial)

Justicia para María José

La exigencia principal de José Armando Medina y toda la familia de María José es justicia. Castigo a todos los responsables conforme a la ley, que el feminicidio no quede impune.

Descrita como una hija normal, Marijo tenía 19 años de edad, era alegre, sociable, le gustaba dibujar, leer y los animales.

“Nuestro objetivo era que terminara una carrera, fuera profesionista. Yo ya soy pensionado, tengo 64 años y siempre les decía a mis hijos que no les iba a durar para toda la vida, que debían valerse por sí solos. Eso era lo que quería para Marijo”. José Armando Medina, papá de María José

María José Medina Flores leyó toda la colección de Gabriel García Márquez que su papá tenía en casa, incluido “Cien años de Soledad”. Y “El Diario de Ana Frank”, era uno de sus favoritos.

“Lamentablemente ya no se hizo nada, son cosas para las que nadie está preparado pero hay que seguir, no puedo cansarme, sino lo hago yo, nadie más va a luchar por justicia para mi hija”, terminó su papá.

Feminicidios en Michoacán

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que en 2017, cuando María José fue asesinada, en el país se iniciaron 742 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, de las cuales 29 ocurrieron en Michoacán.

Los años siguientes, de 2018 a 2020, en esta entidad fueron reportados 82 feminicidios. Y ahora, de enero a abril de 2022, van 11 investigaciones por este delito.

Además, en Michoacán desde 2016, está activa una Alerta de Violencia de Género en 14 municipios, incluído Morelia.