¿Quién es Yeritza Bautista, sobreviviente de feminicidio que exige justicia en la CDMX? Yeritza tiene 35 años de edad y actualmente lleva un proceso penal contra su expareja, quien la intentó matar en dos ocasiones, y por lo que exige justicia.

La vida de Yeritza comenzó a cambiar cuando conoció a Carlos Enrique “N”, quien fue su pareja sentimental por dos años y medio, y que ahora enfrenta un proceso penal por intento de feminicidio contra la mujer.

Al día de hoy, el proceso penal se encuentra en la etapa de juicio, sin embargo, las últimas audiencias que se realizan en el Reclusorio Oriente, se han diferido. La próxima cita es el 27 de junio.

El primer de feminicidio contra Yeritza Bautista

En entrevista con SDPnoticias, Yeritza Bautista relató las dos ocasiones que fue víctima de intento de feminicidio por parte de su expareja, Carlos Enrique “N”.

La primera ocurrió el 2 de febrero de 2020 durante un viaje de fin de semana que realizó la pareja junto a la familia del hombre a Oaxtepec, Morelos.

“Rentaron una casa, en la noche después de ir a cenar a un bar, me golpeó en la casa. Me golpeó de tal manera que me tiró cinco dientes, en ese momento yo recogí dos del suelo y vi toda la sangre. Estaba como en shock, no entendía, para mí todo estaba fuera de contexto. No sabía qué pasaba”. Yeritza Bautista, sobreviviente de feminicidio

Carlos Enrique “N”, su hermano y su papá llevaron a Yeritza a una clínica pequeña en Oaxtepec y cuando llegaron le dijeron: “tu ya cállate porque lo vas a meter en un pedote”.

La enfermera de esa clínica la comenzó a ver y preguntó qué le había pasado; le dijeron que “estaba muy borracha y se cayó de las escaleras”; en ese lugar sólo le cosieron la mandíbula para detener la hemorragia.

Yeritza Bautista, sobreviviente de feminicidio, tenía exposición de mandíbula y exposición de hueso que no fue atendida de inmediato. Todavía regresaron a la casa rentada en Oaxtepec donde ella intentó comunicarse con su mamá pero no se lo permitieron.

“Quería desaparecer, no sabía cómo enfrentar todo esto, primero yo y luego con mi familia te gana la vergüenza, la culpa y el miedo”. Yeritza Bautista, sobreviviente de feminicidio

De regreso a la CDMX, los familias y el mismo Carlos Enrique “N”, llevaron a Yeritza a urgencias del Hospital San Angel Inn de Patriotismo, donde la revisaron un maxilofacial, un ortopedista, neurocirujano y el médico internista.

Fue ahí donde por primera vez vio su cuerpo: tenía golpes por todos lados , en las piernas, en la pelvis, en la cara, en el pecho; también tenía dos huecos en su cabeza por ausencia de cabello y llevaba un fuerte golpe en la cabeza.

Yeritza Bautista tenía incontinencia por un fuerte golpe en la entrepierna. De inmediato, entró a cirugía para la reconstrucción de su mandíbula.

“Pero yo no quise denunciar, yo no podía explicar algo que no entendía. Él había sido la primera persona con quien yo había decidido formar una familia, yo lo había elegido, yo estaba con idea error de idealizar el amor, no entendía en qué momento esa persona con quien yo dormía, que me decía ‘te amo’, se había convertido en una persona que me había hecho todo eso”. Yeritza Bautista, sobreviviente de feminicidio

Justicia para Yeritza Bautista (Sobrevivientes de feminicidio)

Yeritza Bautista y el impacto de los feminicidio de Abril Pérez e Ingrid Escamilla

Yeritza Bautista salió del hospital y regresó a la casa que compartía con su agresor en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México; quiso que todo lo que había pasado en Oaxtepec se olvidara pero no fue así, la violencia escaló a mayor velocidad.

“Me decía que ya no le servía como mujer, así todas las noches que llegaba del trabajo”, la joven comenzaba a darse cuenta en lo que su relación se estaba convirtiendo y el impacto de dos feminicidios en la capital, le confirmaron sus sospechas.

En noviembre de 2019, escasos tres meses antes del primer intento de feminicidio en su contra, ocurrió el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, la mujer asesinada por órdenes de su exesposo Juan Carlos García, exdirectivo de Amazon México.

Yeritza recordaba perfectamente el caso de Abril y cómo por decisiones de jueces, el agresor fue puesto en libertad a pesar de un intento de feminicidio, pues reclasificaron el delito a violencia familiar.

Por las fechas de la primera agresión contra Yeritza, en febrero de 2020, ocurrió el feminicidio de Ingrid Escamilla, la joven de 25 años de edad y originaria de Puebla que fue asesinada por quien sería su pareja sentimental, Eric Francisco “N” en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El caso de Ingrid causó gran indignación a nivel nacional luego de que funcionarios públicos filtraron fotos de la víctima y del lugar de los hechos a medios de comunicación y redes sociales, lo que revictimizó a la joven.

“Un día llegó a la casa y me dijo ‘mira’, me enseñó las fotos filtradas de Ingrid y yo me quedé muda. Dijo ‘es que ella no entendió, espero que tú sí’”. Yeritza Bautista, sobreviviente de feminicidio

Mensajes como ese se volvieron constantes; Carlos Enrique “N” un día llegó con la foto de una pistola y en otra ocasión le dijo a Yeritza que si alguien tiraba un cuerpo en la presa cercana a donde vivían, nadie lo iba a encontrar.

La joven junto a su familia se acercaron a una asociación civil, Casa Gaviota, donde los orientaron y les advirtieron que la violencia siempre va en aumento.

De esta manera llegó marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia de Covid-19 y se anunciaba un confinamiento; Yeritza Bautista tuvo más miedo al entender que no iba a poder salir de la casa que compartía con su agresor.

“Mi psicóloga me dijo: ‘Yeritza tienes que armarte de valor, tomar fuerza y salir de ahí porque tu reloj está en reversa, van a decretar confinamiento y los que van a regresar aquí conmigo, van a ser tus papás’”. Yeritza Bautista, sobreviviente de feminicidio

El segundo intento de feminicidio contra Yeritza

El segundo intento de feminicidio contra Yeritza Bautista por Carlos Enrique “N” ocurrió el 22 de marzo de 2020; fue por celos.

Carlos Enrique “N” comenzó a golpear a Yeritza pero ya por todos los antecedentes de violencia, su familia estaba en permanente estado de alerta y en esa ocasión, la habían ido a visitar.

Fueron los golpes y enseguida vino el ahorcamiento. La policía llegó y lo detuvieron en flagrancia.

Esa fue la primera denuncia que Yeritza hizo contra su expareja y, aunque una Ministerio Público intentó clasificar el delito como violencia familiar, la segunda funcionaria que tomó el caso como feminicidio en grado de tentativa.

“Esa fue la primera vez que yo le ponía nombre a todo”; Carlos Enrique “N” fue trasladado al Reclusorio Sur y la primera audiencia fue el 25 de marzo de 2020, donde se acreditó su legal detención y le dictaron prisión preventiva.

Un año después, la defensa del hombre interpuso un amparo por violaciones al debido proceso, recurso que le fue otorgado y con lo que el juez a cargo resolvió invalidar todo el proceso.

Las audiencias se realizaron de nuevo y Carlos Enrique “N” volvió a ser vinculado a proceso por el mismo delito: feminicidio en grado de tentativa contra Yeritza Bautista.

Protesta por justicia para Yeritza en el Reclusorio Oriente (Sobrevivientes )

La lucha por justicia de Yeritza Bautista en la CDMX

Yeritza Bautista lleva dos años luchando por justicia y contra la revictimización que ha recibido por sobrevivir a un estrangulamiento.

“Es difícil acreditar que te iban a matar con estrangulamiento cuando sobreviviste porque no te mató pero lo que se debe entender es que la tentativa es la antesala del feminicidio y que si no se sanciona, hay dos opciones: que el agresor consuma el delito o que huya”. Yeritza Bautista, sobreviviente de feminicidio

La mujer resalta lo desgastante y agotador que es luchar por justicia pero aseguró que no hay opción de retorno porque sabe que ella está viva en un país donde al día asesinan a 11 mujeres.

El activismo que ha tenido que realizar lo seguirá por todas las víctimas de violencia que conoce y sobre todo, por las mujeres que todavía no saben que necesitan ayuda, “que todavía el miedo en sus casas gobierna, yo sé lo que es eso”.

“El mensaje que a mi me habría gustado escuchar es que vale la pena, muchas veces nos preguntamos ¿para qué denunciar? pues vale la pena una vida libre, sin humillaciones, sin golpes, sin insultos, merecemos una vida sin miedo”. Yeritza Bautista, sobreviviente de feminicidio

También señaló que todas las violencia se deben nombrar: “él me pegó”, “él me insultó”, “él me humilló”, pues de lo contrario, las víctimas tienden a disfrazar lo que están viviendo.

Y finalmente, le recordó a las mujeres que solo una misma se puede juzgar: “nadie más puede juzgar nuestro actuar, nuestro decir porque solo una sabe lo que implica hablar, el tiempo que tardas de encontrar el valor de salir”.

Exigió a la jueza que lleva su caso, Norma Elizabeth Marín Ramirez y a la fiscal Ernestina Godoy que manden el mensaje correcto de que alzar la voz y denunciar vale la pena, y que juzgar con perspectiva de género no es una opción, es su obligación.

¿Quién es Yeritza Bautista?

Yeritza Bautista, en sus palabras, era una antes de 2020 y otra después. La joven ha aprendido sobre la vida, conocimientos y de su misma persona mucho más en estos últimos dos años que en los 33 del resto.

Le gusta correr y hace poco completó su primer medio maratón: “¿Quién es Yeritza? Una mujer en reconstrucción totalmente ”, dice.

Reconoce que ha perdido cosas como la facilidad de socializar con gente nueva pero que ha aprendido a disfrutar de momentos a solas.

Los dos intentos de feminicidio contra Yeritza no fueron espontáneos. Como todas, ella inició una relación que creyó normal y aunque habían temas de control y celos, las justificó con pensamientos normalizados como “es porque me quiere”.

Yeritza es egresada del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en específico, de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás; y trabaja en una firma de contadores en el área de mercadotecnia.

Con su trabajo, ella comenzó a rentar sola y también se compró su coche, pero Carlos Enrique “N” pronto controló quién entraba a su domicilio y a utilizar sin permiso, el auto de Yeritza.

Le molestaba que ella viera a su familia, utilizaba sus tarjeta de crédito sin su autorización. Y cuando comenzaron a vivir juntos, el hombre apaga el boiler cuando ella se bañaba porque le decía que no aportaba lo suficiente para utilizar agua caliente.

La dejaba dormir en el coche si no llegaba a cierta hora, la dejaba encerrada en los cuartos.

De acuerdo con el reportaje “Sobrevivientes de feminicidio, olvidadas por la justicia”, en los últimos 8 años, en México se han iniciado un millón 712 mil 522 carpetas de investigación por ataques y agresiones violentas en contra de mujeres.

De ese total, el 68% es por el delito de violencia familiar y el 32% por lesiones dolosas. Sólo el 0.05%, 781 casos, fueron calificados como feminicidio en grado de tentativa.