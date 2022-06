El feminicidio de Cecilia López ocurrió el 14 de mayo de 2021 en San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala; a más de un año, aunque quien sería el responsable se entregó y está detenido, no hay justicia.

Efrén López, papá de Cecilia, acusó que a pesar de que se ha cuidado todo el debido proceso penal por el feminicidio de su hija, las trabas legales impulsadas por la corrupción de las autoridades de Tlaxcala, siguen retrasando la justicia con audiencias aplazadas.

Su hija, Cecilia López de 26 años de edad, fue asesinada en un domicilio de Zitlaltepec por seis disparos por la espalda que realizó Semey “N”, un conocido de la joven.

La detención de Semey “N” , de acuerdo con el testimonio de su padre, ocurrió porque el hombre se entregó debido a la presión que la familia de Cecilia hizo en su contra, pues sabían que la última ubicación de la víctima fue con él.

El feminicidio de Cecilia López en Tlaxcala

El 14 de mayo de 2021, Cecilia López salió de su casa y le avisó a su esposo que vería a Semey “N”, un conocido de la familia; al llegar al lugar de la cita, la joven envió su ubicación en tiempo real a su pareja.

Eran las 12 del día y para la 1 de la tarde, Cecilia dejó de responder su celular. Efrén López intentó comunicarse con ella pero luego de no tener respuesta, decidió hablar con Semey, quien negó su encuentro con la víctima.

En entrevista con SDPnoticias, el papá de Cecilia López explicó que a pesar de los reclamos a Semey “N” para saber el paradero de su hija, no obtuvieron información, por lo que acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tlaxcala.

Ahí denunciaron que Cecilia estaba desaparecida, que tenían su última ubicación y que Semey “N” sabía dónde estaba, pero la respuesta de las autoridades fue que debían esperar 72 horas para denunciar.

“Nos dijeron que no podían hacer nada hasta las 72 horas, que no era una desaparición ni un secuestro, a pesar de los antecedentes que les llevamos de dónde estaba y con quien se vio”. Efrén López, papá de Cecilia López

Efrén López recibió de Semey “N” un mensaje con la ubicación de donde encontrarían a su hija, esa es una de las evidencias contra el hombre que sería el responsable del feminicidio de Cecilia.

Dicho mensaje fue el mismo 14 de mayo por la noche, por lo que al informar a la Procuraduría de Tlaxcala, acudieron al lugar de la ubicación y sí encontraron el cuerpo de la víctima.

Para la mañana del 15 de mayo, Semey “N” se entregó sin que la PGJE emitiera una orden de aprehensión; incluso confesó que fue él quien disparó contra Cecilia López.

Cecilia López (Cortesía)

El proceso penal por el feminicidio de Cecilia López

Actualmente el proceso penal por el feminicidio de Cecilia López se encuentra en la etapa intermedia, cuando ambas partes presentan los medios de prueba recabados durante el periodo previo de investigación .

Sin embargo, el proceso se ha estancado por varias semanas en esta etapa, pues la defensa de Semey “N” presentó una solicitud para apegarse al procedimiento abreviado y evitar ir a juicio.

En este punto, vale la pena señalar que el procedimiento abreviado se considera una forma de terminar el proceso de manera anticipada, una alternativa al juicio oral, donde es el juez de control quién dicta la sentencia.

Con el procedimiento abreviado, el imputado debe reconocer su responsabilidad en el delito, comprometerse a una reparación del daño e incluso, el juez considera una reducción de la sentencia.

Pero este derecho es único del Agente del Ministerio Público (MP) no de la defensa, es decir, que los abogados de Semey “N” no lo pueden solicitar y menos argumentar que el MP no justificó el rechazo a esta medida.

La situación del procedimiento abreviado es lo que ha retrasado el proceso penal para acceder a la justicia en el caso del feminicidio de Cecilia López; se espera que la siguiente audiencia se realice el 30 de junio.

Irregularidades en el caso del feminicidio de Cecilia López

Efrén López señaló que en poco más de un año del feminicidio de Cecilia, el Ministerio Público a cargo de su carpeta de investigación ha sido cambiado.

Lo anterior porque han denunciado corrupción, omisiones, dolo y desconocimiento en la impartición de justicia.

Por ejemplo, la última vez que solicitaron el cambio del MP fue porque quién era la responsable aceptó la solicitud de la defensa de Semey “N” para apegarse al procedimiento abreviado, a pesar de que la familia de Cecilia López ya había rechazado esta propuesta.

“Pedimos el cambio de MP porque no es posible confiar en alguien que recibe una solicitud cuando nosotros ya la habíamos rechazado. Tenemos que confiar cien por ciento en la persona que va a defender el caso ante el juez”. Efrén López, papá de Cecilia López

En otra ocasión, el MP responsable realizó una diligencia en el domicilio donde encontraron a Cecilia pero sin avisar a la familia, ni a sus representantes legales.

Por todas las omisiones e irregularidades que ha enfrentado en poco más de un año, el señor Efrén ya es un activista y acompaña a otras familias de víctimas de feminicidio y desaparición.

Incluso ha conformado la Red Estatal de Víctimas de Tlaxcala, donde entre familias se apoyan para avanzar en sus procesos de justicia: “esto ya va más allá del caso de mi hija”.

Efrén López, papá de Cecilia López acompañando una protesta (Facebook)

Cecilia López

Cecilia López era una joven madre de 26 años de edad de una niña de 9 años y un niño de 6. Era promotora de la marca de maquillaje Natura, empresa que incluso reconoció su labor con reconocimientos póstumos.

En palabras de su padre, Cecilia era muy alegre, independiente y que siempre buscó salir adelante junto a su pareja y sus hijos. Además, era hija única.

Por esto, Efrén López no concibe que el responsable esté buscando recibir sentencia por el procedimiento abreviado; lo que la familia exige es una sentencia conforme el Código Penal de Tlaxcala: de 40 a 70 años de prisión por el delito de feminicidio.

“No solo es justicia para mi hija, también exigimos que los funcionarios que han sido indolentes y corruptos sean castigados, que reciban una sanción, que los inhabiliten para que no lo vuelvan a hacer”. Efrén López, papá de Cecilia López

En su caso particular, Efrén ha denunciado ante la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría Interna de la PGJE de Tlaxcala a los servidores que han incurrido en omisiones.

Sobre el acompañamiento institucional, el padre de Cecilia mencionó que el apoyo no lo ha recibido de las dependencias locales pero sí de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), en cuanto a asesoría psicológica y legal.

A pesar de esto, la familia de Ceci también ha tenido que cubrir los costos de peritos particulares: “es lamentable que seamos las víctimas las que tengamos que demostrar la culpabilidad, ese es trabajo de la procuraduría”.

Cecilia López (Cortesía)

Feminicidios en Tlaxcala

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que durante 2021 , cuando Cecilia López fue asesinada, en Tlaxcala se iniciaron 10 carpetas de investigación por el delito de feminicidio.

Estos datos oficiales indican que durante los primeros 5 meses de este 2022, la Procuraduría de Tlaxcala ha reportado un feminicidio y 5 homicidios dolosos de mujeres.