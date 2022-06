El feminicidio de Fernanda Sabalza Sánchez ocurrió el 20 de junio de 2020 en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex); a dos años, el caso sigue sin justicia, sin avances ni detenidos por el crimen.

Mauricio Sabalza, papá de Fernanda, emprendió desde el día del feminicidio de su hija, una lucha que no ha parado porque a pesar de las evidencias que hay contra los que serían responsables de matar a la joven, no hay ninguna orden de aprehensión.

En entrevista con SDPnoticias, Mauricio Sabalza lamentó que la investigación siga igual y que a pesar de todo lo que han hecho, la Fiscalía del Estado de México no pueda sostener ninguna orden de aprehensión contra los responsables del feminicidio de Fernanda.

Hace un año, Mauricio Sabalza compartió la misma historia: no hay avances, ni justicia ni detenidos por el feminicidio de Fernanda Sabalza. Un año después, las cosas siguen igual.

Por ejemplo, en octubre de 2021, la Policía de Investigación (PDI) a cargo de su caso fue destituida pero con ella, se llevó evidencia del caso sin antes integrarla a la carpeta a cargo del Ministerio Público (MP).

Eran unos videos que el papá de Fernanda había entregado y que, pensó, tenían resguardados porque toda la evidencia debe estar en custodia. Pues no fue así; aunque tardaron meses, ese material ya se recuperó pero generó retrasos.

La denuncia por estas negligencias la presentó ante la visitaduría de Nezahualcóyotl de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense, el 22 de abril de 2022. Desde entonces, la PDI de su caso “se ha movido un poco”.

El papá de Fernanda Sabalza explicó que ya han identificado a 3 hombres que estarían involucrados en el feminicidio de su hija, al menos, en el lugar de los hechos: la avenida Somex y Barrios de la colonia Reyes Iztacala, en Tlalnepantla, Estado de México.

Pero a pesar de esto, no se han solicitado las órdenes de aprehensión en su contra.

Además, a principios de abril, fueron informados de que el exnovio de Fernanda , con quien se supone que la joven iría a una fiesta ese 20 de junio, estaba detenido en el penal de Cuautitlán desde noviembre de 2020 por el delito de secuestro.

Es decir, a pesar de que el exnovio de la joven es uno de los principales sospechosos del caso, la Fiscalía no sabía que ya estaba detenido por otro delito. Y por el feminicidio de Fernanda, este hombre se ha negado a colaborar.

Del celular de Fernanda Sabalza, que estaba pendiente por desbloquear, Mauricio confirmó que se logró acceder a la información, aunque es poco el material para integrar a la investigación.

“Yo siento que no me dieron la información completa del teléfono, mi perito particular me dijo que el teléfono ya lo habían tocado porque la encriptación que le hicieron fue realizada por un programador”.

Mauricio Sabalza, papá de Fernanda