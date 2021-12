Feminicidio de Renata Martinely: Por la lucha de su familia, detienen a Daniel “N”

A las 7 de la noche del 26 de diciembre de 2021, Karen Reyes recibió una llamada por la cual le informaron que Daniel “N”, el hombre acusado por el feminicidio de su hija, Renata Martinely, había sido detenido.

Un año y 27 días después del feminicidio de Renata y de la lucha de su familia por justicia, fue que la fiscal Dilcya García le informó a Karen sobre la detención de Daniel “N”, en un retén de policía.

Tras la detención, la primera audiencia se realizará este 28 de diciembre en los juzgados de Chalco, en el Estado de México (Edomex), por el delito de feminicidio.

En entrevista con SDPnoticias, Karen Reyes dijo que tras la detención de Daniel “N”, exigen que en el juicio no haya anomalías ni busquen dejarlo en libertad; piden la pena máxima en su contra.

“La sentencia máxima para que no pueda volver a hacerle daño a ninguna niña, mujer familia y comunidad como lo hizo con nosotros”.

La mamá de Renata aseguró que fue tras más de un año de incansable lucha, junto a amigos, colectivas feministas y mamás, que se logró la orden de aprehensión y detención del hombre.

Dijo que aunque fue tardado pero que, lamentablemente, en comparación con otros casos que siguen impunes, la investigación por el feminicidio de su hija avanzó.

Para Karen, desde que encontró a su hija asesinada, el único sospechoso fue Daniel “N” y considera que aferrarse a eso también fue clave para la detención.

“Para mi, es cien por ciento necesaria la lucha de las madres para tener justicia”, lamentó Karen, quien desde hace un año acude a protestas, concentraciones y marchas para exponer su caso y exigir justicia.

“Desafortunadamente si no hubiera sido por la lucha yo creo que se hubieran tardado más. Vieron el movimiento, la presión social y llámalo conciencia o no, pero después de la sentencia de Fátima es cuando me informan sobre la orden de aprehensión”.

Karen Reyes, mamá de Renata