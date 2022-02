Martha Téllez fue asesinada hace 6 años en Chicoloapan; no hay avances ni detenidos

El 20 de febrero próximo se cumplen 6 años de la desaparición y feminicidio de Martha Téllez en Chicoloapan, Estado de México (Edomex); la Fiscalía no presenta avances, ni hay detenidos.

Su hija “no es la única muerta”, le responden a la mamá de Martha, Verónica Téllez , al exigir que se trabaje en su investigación pero ante la nula respuesta, ha comenzado a protestar con otras víctimas.

Martha Téllez acababa de cumplir 17 años de edad cuando fue asesinada en Chicoloapan, Edomex, y 6 años después, no hay nada respecto a quien o quienes son los responsables de su feminicidio.

Martha Téllez (Cortesía para SDPnoticias)

La desaparición y feminicidio de Martha Téllez

El 20 de febrero de 2016 , Martha Téllez salió de su casa a las 6 de la tarde para llevarle una veladora a su novio, quien acababa de conseguir empleo y vivía a unas cuantas cuadras.

Le dijo a su mamá que sólo le llevaría la veladora y se regresaba rápido pero no ocurrió; Verónica Téllez la salió a buscar pero no la encontró, y el novio dijo que si la había visto pero no estaba con él.

La familia de la adolescente esperó toda la noche a que regresara a casa y fue a la mañana del día siguiente que denunciaron su desaparición aunque no ocurrió de manera inmediata porque “me trajeron de un lado a otro”, dijo su mamá.

“No buscaron a mi hija como debían, yo les marcaba diario a los policías de Chicoloapan para preguntar pero me contestaban que ellos pensaban que ya estaba conmigo. Días después, me pidieron que llevara una foto de mi hija porque la iban a empezar a buscar hasta el lunes 29 de febrero”. Verónica Téllez

Habían quedado en que la señora Verónica Téllez llevaría una foto de su hija cuando recibió una llamada donde le decían que acudiera a Valle de Chalco porque habían encontrado “a una chamaca” con las características de Martha.

De Chalco, le dijeron que el cuerpo estaba en el Semefo de Ixtapaluca y que había sido encontrado desde el 25 de febrero por el reporte de una llamada anónima: “antes no me dijeron nada porque no sabían que yo la andaba buscando”.

Era Martha Téllez y eso lo supo su madre sólo con ver una foto de sus pies. La volvió a ver hasta que una funeraria la entregó en el lugar donde fue velada.

Protesta por el feminicidio de Martha Téllez en Chicoloapan (Facebook Justicia para Martha Téllez)

Abandonan el caso por el feminicidio de Martha Téllez

Desde 2016, la carpeta de investigación por el feminicidio de Martha Téllez está en la Fiscalía Especializada de Feminicidios de la Fiscalía Estatal, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, Edomex.

Cuatro horas de viaje, de Chicoloapan a Barrientos, son los que por 6 años ha realizado Verónica Téllez para conocer si hay algún avance en la investigación pero ni copias de la carpeta le han dado.

“Tengo un problema con ellos (funcionarios de la Fiscalía) porque me siguen negando las copias de mi carpeta, ya metí un amparo que se resolvió a mi favor porque es mi derecho como víctima, y no me la quieren dar, no sé por qué”. Verónica Téllez

La Fiscalía del Edomex ha negado totalmente entregar copias de la carpeta de investigación por el feminicidio de su hija a Verónica Téllez, lo que ha provocado que no pueda ser asesorada de manera correcta y se atrase más el caso.

Además, la familia de Martha denunció el abandono por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Edomex, pues han acudido en reiteradas ocasiones pero ninguno de sus oficios han sido respondidos.

“No tenemos nada y estos últimos dos años, le echan la culpa a la pandemia pero mi carpeta es de 2016 y no se ha hecho nada, no están trabajando, esa es la realidad”. Verónica Téllez

Su hija “no es la única muerta”: Revictimización e irregularidades

En entrevista con SDPnoticias, Verónica Téllez señaló que ha sido revictimizada por exigir justicia pues en la Fiscalía mexiquense le han contestado que Martha “no es la única muerta que nos llega, ¿usted sabe cuántas muertas hay diario?”.

Desde 2016, no han citado a dos personas que serían quienes vieron a la joven por última vez; su Ministerio Público ha sido cambiado en 6 ocasiones y la ropa que Martha Téllez vestía ese día, no fue analizada.

Al inicio, la Fiscalía recibió el testimonio de una testigo que habría visto a la víctima con dos hombres en una moto cerca del lugar donde fue encontrado su cuerpo, sin embargo, al día de hoy, esa persona no quiere ratificar y por eso, buscan generar otra hipótesis sin sustento.

Durante estos años, Verónica Téllez sí exigía justicia por su hija, sin embargo, comenzó a protestar y acompañar a otras mamás de mujeres asesinadas en septiembre del 2021.

“Protestar y hacer ruido hace que las autoridades nos volteen a ver y sepa que tienen que cumplir con su trabajo porque la justicia no es un favor. Considero que desde que alzo la voz, hay más presión hacia la Fiscalía”. Verónica Téllez

Es por ello que los próximos domingos, 20 y 27 de febrero, habrá manifestaciones en Chicoloapan por el feminicidio de Martha Téllez; la primera es una marcha y la segunda, un mural.

Protesta por el feminicidio de Martha Téllez (Especial)

Convocatoria a marcha por feminicidio de Martha Téllez (Especial)

Martha Téllez quería ser veterinaria

Martha Téllez, Martita como le decía su mamá, quería seguir estudiando para convertirse en veterinaria y ayudar a los animales , sobre todo a perros y gatos de la calle.

Mientras tanto, trabajaba en una cocina cerca de su casa y justo acababa de recibir su certificado de secundaria para inscribirse a la preparatoria en agosto de ese mismo año.

“Mi hija tenía planes de retomar la prepa, de estudiar Medicina Veterinaria y junto a sus hermanos, tener un refugio de animales. Era noble y había cumplido 17 años el 9 de febrero anterior a su feminicidio”. Verónica Téllez

En 2016, cuando Martha fue asesinada, en el Edomex se registraron 57 feminicidios. Al cierre de 2021, esa cifra casi se triplicó con 143 casos y Chicoloapan aparece en la lista de municipios con mayor incidencia.