Explosión por fuga de gas deja 12 heridos en Coacalco

Una explosión por acumulación de gas dejó al menos 12 personas heridas y diversos daños materiales en el municipio de Coacalco, Estado de México la mañana de este viernes 20 de marzo de 2026.

El estallido ocurrió al interior de un domicilio ubicado en la calle Monterrey, en la colonia Magdalena Huizachitla, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar una fuerte detonación.

Este incidente provocó la movilización de los cuerpos de emergencia de Coacalco, así como del ejército mexicano y municipios aledaños de Ecatepec y Tultitlán.

Reportan 12 heridos tras explosión por gas en Coacalco

De acuerdo con reportes preliminares, la explosión habría sido provocada por una acumulación de gas al interior de la vivienda.

Hasta el momento, se reportan 12 personas lesionadas, de las cuales:

8 fueron atendidas en el lugar del incidente

3 fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica (su estado de salud aún no ha sido detallado)

Además de los heridos, se registraron daños materiales significativos en la vivienda afectada, así como en automóviles y casas aledañas.

Vecinos señalaron que la explosión fue tan fuerte que provocó vibraciones en ventanas y pisos, y pudo percibirse hasta a 4 o 5 cuadras de distancia. Algunos testimonios apuntan a que un tanque de gas habría detonado.

#Precauciones |



Se registra fuerte explosión por acumulación de gas en La Magdalena, municipio de Coacalco. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/Q66AMmMRdD — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 20, 2026

Ejército y cuerpos de emergencia se movilizan en Coacalco

Tras el incidente, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la participación de autoridades de distintos niveles de gobierno.

Elementos del Ejército Mexicano, junto con corporaciones de municipios cercanos como Ecatepec y Tultitlán, acudieron al sitio para atender la situación.

En el operativo participan:

Protección Civil y Bomberos de Coacalco

Policía Estatal

Policía Municipal

Guardia Nacional

Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM)

C4

Secretaría General de Gobierno

Buscan posibles víctimas entre los escombros tras explosión de gas en Coacalco

Con apoyo de binomios caninos, los equipos de rescate continúan la búsqueda de posibles personas lesionadas entre los restos del inmueble tras esta explosión de gas en Coacalco.

La zona permanece acordonada por elementos de seguridad para evitar el paso peatonal y garantizar la seguridad de los habitantes, mientras continúan las labores de atención y evaluación de daños.