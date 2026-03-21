David Sánchez, presidente municipal de Coacalco, Estado de México, confirmó que la explosión de gas en el municipio dejó al menos 7 viviendas afectadas.
“Esta acumulación de gas generó daños a 7 viviendas y con ello 8 lesionados”David Sánchez, presidente de Coacalco
En entrevista para Radio Fórmula, el presidente municipal detalló que el siniestro en la colonia La Magdalena dejó 8 heridos, de los cuales 2 permanecen graves.
2 personas permanecen graves pero estables; presidente municipal de Coacalco
Al detallar el estado de salud de los afectados, el presidente de Coacalco señaló que 2 personas, quienes fueron trasladados vía aérea, se encuentran graves pero estables.
Se informó que ambos pacientes fueron trasladados del Hospital General de Zona No. 98 al Hospital IMSS Dr. Victorio de la Fuente Narváez, en la CDMX.
Sobre este incidente, el Gobierno de Coacalco señaló que la detonación fue provocada por la acumulación de gas en tanques domésticos.
La onda expansiva provocó daños significativos en distintas viviendas y dejó a varias personas lesionadas como resultado.
En el lugar se hicieron presentes el equipo de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal, desplegando un operativo de seguridad y evacuación.
Coacalco emite recomendaciones para evitar nuevos siniestros
En medio de la emergencia, el Gobierno de Coacalco emitió una serie de recomendaciones para evitar nuevas explosiones.
“Cambia mangueras y reguladores cuando presenten desgaste”, indica la dependencia.
Y añade “Si detectas olor a gas”:
- Cierra la válvula
- Ventila el área
- No enciendas luces ni aparatos eléctricos
- Llama a personal especializado a emergencias
De manera precautoria:
- Revisa mangueras, válvulas y reguladores estén en buen estado y no presenten grietas
- La instalación debe permitir fácil acceso al cilindro para cerrar la válvula en caso de emergencia
- Mantén el cilindro siempre en posición vertical y en lugares ventilados
- No coloques el tanque cerca de fuentes de calor, chispas o flamas