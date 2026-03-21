David Sánchez, presidente municipal de Coacalco, Estado de México, confirmó que la explosión de gas en el municipio dejó al menos 7 viviendas afectadas.

“Esta acumulación de gas generó daños a 7 viviendas y con ello 8 lesionados” David Sánchez, presidente de Coacalco

En entrevista para Radio Fórmula, el presidente municipal detalló que el siniestro en la colonia La Magdalena dejó 8 heridos, de los cuales 2 permanecen graves.

Explosión por gas en Coacalco deja al menos 7 viviendas afectadas (Gobierno de Coacalco)

2 personas permanecen graves pero estables; presidente municipal de Coacalco

Al detallar el estado de salud de los afectados, el presidente de Coacalco señaló que 2 personas, quienes fueron trasladados vía aérea, se encuentran graves pero estables.

Se informó que ambos pacientes fueron trasladados del Hospital General de Zona No. 98 al Hospital IMSS Dr. Victorio de la Fuente Narváez, en la CDMX.

Sobre este incidente, el Gobierno de Coacalco señaló que la detonación fue provocada por la acumulación de gas en tanques domésticos.

Explosión por fuga de gas deja 12 heridos en Coacalco (Especial)

La onda expansiva provocó daños significativos en distintas viviendas y dejó a varias personas lesionadas como resultado.

En el lugar se hicieron presentes el equipo de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal, desplegando un operativo de seguridad y evacuación.

Explosión por gas en Coacalco deja al menos 100 viviendas afectadas (Gobierno de Coacalco)

Coacalco emite recomendaciones para evitar nuevos siniestros

En medio de la emergencia, el Gobierno de Coacalco emitió una serie de recomendaciones para evitar nuevas explosiones.

“Cambia mangueras y reguladores cuando presenten desgaste”, indica la dependencia.

Y añade “Si detectas olor a gas”:

Cierra la válvula

Ventila el área

No enciendas luces ni aparatos eléctricos

Llama a personal especializado a emergencias

De manera precautoria: