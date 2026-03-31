El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, detalló que se registraron cuatro heridos y daños estructurales tras la explosión por acumulación de gas en la colonia Narvarte, en Ciudad de México.

En entrevista para medios, el alcalde señaló que afortunadamente las lesiones de las personas afectadas son leves, por lo que fueron evaluados en el lugar del siniestro.

El accidente ocurrió en la calle Enrique Rébsamen, en la colonia Narvarte Poniente, durante la tarde del lunes 30 de marzo.

Identifican a personas afectadas por explosión en la colonia Narvarte

Las primeras versiones sugieren que el inmueble de la colonia Narvarte explotó a causa de una acumulación de gas en el área de la cocina, provocando destrozos en muebles y en las ventanas exteriores del segundo piso.

Sobre el hecho, el alcalde detalló que un bebé se encontraba al interior del inmueble al momento de la explosión, pero que no presentó lesiones de gravedad debido a que estaba en el tercer piso junto a su madre.

Los afectados de esta explosión por acumulación de gas, son:

Brenda Michelle, de 27 años

José Daniel Montenegro, de 45 años

Antonio Elias Bernal, de 9 meses

Alcalde de Benito Juárez detalla heridos y daños tras explosión por gas en Narvarte (protección civil)

De igual manera, el alcalde Luis Mendoza detalló que al menos 30 personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares para evaluar la infraestructura.

Una vez terminado este proceso, las personas podrán regresar a sus casas.