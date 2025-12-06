La explosión de una pipa de gas causó alarma y la evacuación de varios vecinos en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México (CDMX), la tarde del sábado 6 de diciembre de 2025.

Al respecto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la explosión por acumulación de gas provocó daños en viviendas de la colonia Lindavista.

Explosión en pipa de gas causa alarma y evacuación en Lindavista (Especial)

Trascienden heridos por explosión de pipa de gas en Lindavista, CDMX

Las autoridades informaron que la explosión ocurrió en un domicilio de la colonia Lindavista, ubicado en las calles Pisco y Otavalo, durante el suministro de gas de una pipa a las viviendas de la zona.

Aunque las autoridades dijeron que no se registraron lesionados por la explosión de la pipa de gas, los medios informan sobre un saldo de 3 personas heridas, incluido uno de los trabajadores.

A su vez, se confirmó que la onda expansiva provocó daños en otros inmuebles aledaños a la zona, por lo que se optó por acordonar y evacuar a 35 personas que residen cerca.

La tarde del sábado 6 de diciembre en CDMX estuvo marcado por varios incidentes vinculados con flamazos, uno de ellos ocurrido por acumulación de gas en la colonia El Tanque de la alcaldía La Magdalena Contreras.