Este miércoles 11 de febrero se reportó la explosión de un tanque de gas dentro de una combi de la ruta 74 en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), que circulaba sin pasajeros.

La explosión se registró sobre la Calzada Ermita-Iztapalapa, en la colonia Santiago Acahualtepec; acorde con las autoridades, se trató de una fuga.

Explosión de tanque de gas en combi en Iztapalapa; unidad quedó destrozada

La tarde de este miércoles 11 de febrero se registró la explosión dentro de una combi de la ruta 74 que recorre la Calzada Ermita-Iztapalapa, derivado de una fuga en su tanque de gas.

Según informes, la combi estaba estacionada y su conductor no se encontraba en la unidad, cuando la unidad explotó y comenzó a incendiarse tras un intenso olor a gas.

La combi no llevaba pasajeros, por lo cual no se reportó ningún lesionado; sin embargo, paramédicos atendieron a dos personas que presentaban una crisis nerviosa derivado de la explosión.

Testigos refirieron a medios que la explosión de la combi provocó un fuerte ruido en la colonia de Iztapalapa; la unidad ya fue retirada de la calzada.

Combi explota en Iztapalapa por fuga de tanque de gas (Alerta Valle de Chalco)

Autoridades de CDMX atendieron reporte de explosión de combi por tanque de gas en Iztapalapa

El Heroico Cuerpo de Bomberos, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudieron a Iztapalapa y controlaron el fuego tras la explosión de la combi.

Igualmente, trasladaron al conductor de la combi al Ministerio Público para deslindar responsabilidades; se desconoce su situación jurídica aunque la unidad quedó a disposición de las autoridades.

Mencionan que la combi transportaba dicho tanque de gas de 94 litros debido a que se hizo una conversión para no utilizar gasolina, aunque se desconoce si este detalle provocara la fuga.