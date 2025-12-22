La mañana del domingo 21 de diciembre se registró una explosión de gas en un domicilio del municipio de Ecatepec, Estado de México que dejó un herido; habría sido provocada.

De acuerdo con Érica Jiménez, propietaria del inmueble que explotó, el inquilino del departamento que explotó estaba en medio de una discusión familiar y amenazó con provocar la explosión si no le entregaban a su hijo.

Asimismo, señaló que los vecinos del edificio señalaron que el hombre que habría provocado la explosión de gas terminó con lesiones menores, pues fue llevado al hospital consciente y de pie.

Sin embargo, el hijo de la dueña del inmueble, Érica Jiménez, se reporta grave pero estable, con quemaduras importantes en el cuerpo.

Hombre amenazó con explosión de gas a esposa por presunto pleito de custodia

El domingo 21 de diciembre se reportó una explosión en la colonia Granjas de Valle de Guadalupe, Ecatepec de Morelos en el Estado de México, donde un hombre resultó con quemaduras graves.

Érica Jiménez levantó una denuncia por la explosión de gas que afectó directamente a dos familias vecinas, pues el hombre que lo rentaba habría provocado el siniestro.

De acuerdo con la dueña de los departamentos, el hombre amenazó por teléfono a su esposa con desconectar las tomas de gas y provocar la explosión si no le entregaba a su hijo.

Finalmente, el departamento explotó por la acumulación de gas, provocando en el inquilino varias quemaduras; fue trasladado al hospital 1 de octubre del ISSSTE.

“Uno de los inquilinos que se vio afectado, al parecer estaba haciendo provocaciones en cuestión de mover, jalar, aventar y todo. parece ser que fue eso lo que provocó la explosión. Parece que estaba discutiendo con su pareja vía telefónica. Quería que le trajeran a su hijo…verbalmente le dijo a su esposa que si no le traían a su hijo iba a ser que esto, lo iba a desbaratar” Érica Jiménez, dueña de departamento que explotó

Explosión de gas deja como perdida total edificio de Ecatepec; hijo de la dueña podría perder la vista

Por otra parte, la dueña del edificio donde se reportó la explosión de gas señaló que los peritos le informaron que los departamentos son inhabitables, por lo que lo declararon pérdida total.

Asimismo, resaltó que toda la construcción tendrá que ser demolida, razón por la cual levantó una denuncia por los hechos, pues perdió su patrimonio.

Además, señaló que paramédicos se llevaron a su hijo, de edad desconocida, a un hospital para su atención urgente, pues terminó con quemaduras graves y podría perder la vista.