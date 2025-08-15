“Ningún niño debería perder la vida así”, ha expresado llorando la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, por los casos de Fernandito y Dulce en la zona oriente de la entidad, video que se esta haciendo viral.

Delfina Gómez pidió una disculpa por llorar en público tras tener un momento de reflexión y autocrítica al reconocer que debieron hacer más como autoridades para llegar a salvar a niños inocentes, pues las consecuencias le hace sentir impotente.

Así lo dijo al inaugurar el Centro LIBRE para las mujeres en Chalco, Estado de México.

“Como gobierno, como mujer, se siente uno impotente porque no podemos o no hemos podido llegar a esos espacios que lamentablemente están flanqueados por una pared”

Delfina Gómez reflexiona tras casos de niños “inocentes” Fernandito y Dulce

Cabe recordar que en el caso de Fernandito se ha documentado tortura, posiblemente con un martillo y familiares reportaron que el menor de cinco años quedo “irreconocible”.

En el caso de la niña Dulce, de 12 años, murió por ráfagas de disparos en contra de ella y su familia.

En ambos casos la situación tuvo que ver con préstamos de dinero en el oriente del Estado de México, Los Reyes La Paz y Chalco, respectivamente.

“No podemos olvidar a Fernandito, no podemos a hacer a un lado a Dulce”, insistió y dijo que no dejará hablar del tema.

Delfina Gómez pide denunciar violencia contra niños y mujeres tras casos de Fernandito y Dulce

En ese contexto, pidió a la ciudadanía denunciar en caso de que vean que se maltrata a un niño o a una mujer.

Así como resaltó que faltó a las autoridades hacer más para evitar ambas tragedias, dijo que se debe ayudar como vecinos para evitar tragedias como las de Fernandito y Dulce.

“Les pido a ustedes, denuncien, si nosotros vemos que están maltratando a una mujer, a un niño, no podemos permanecer indiferentes, porque es diferencia nos ha costado”

En ese momento pidió a la Secretaria de la Mujer del Gobierno del Estado de México salir a diario a las calles a ver qué pasa con las mujeres.

Cabe recordar que el caso de Fernandito ha indignado a la ciudadanía por haber sido secuestrado y torturado como “prenda” ante una deuda de mil pesos, a la vez que a su madre no la atendieron cuando fue a denunciar los hechos sino hasta pasados varios días.

En el caso de Dulce se señala que hubo un ataque masivo con ráfagas de balazos por una presunta deuda, ella vivía con varios integrantes de su familia, quienes lograron sobrevivir.